Анонсы: Infinix расширила линейку Smart 8, представив Smart 8 Pro

MForum.ru
26.01.2024,
Infinix Smart 8 Pro оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD+ (720 x 1612 пикселей), частотой обновления 90 Гц и с круглым вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.
Основа аппаратной части Infinix Smart 8 Pro – чипсет MediaTek Helio G36, который дополняют 4 или 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, встроенную память можно расширить картами microSD. Питается новинка от АКБ емкостью 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки всего 10 Вт. ОС Infinix Smart 8 Pro - Android 13, на который наложена XOS 13.
На задней панели Infinix Smart 8 Pro разместилась 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,85, объективом AI и кольцевой вспышкой с четырьмя светодиодами. Также присутствуют Wi-Fi 802.ac, Bluetooth 5.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры Infinix Smart 8 Pro составляют 163,6 х 75,6 х 8,5 мм, а вес — 189 граммов.
Infinix Smart 8 Pro выпускается в четырех оттенках: черном Timber Black, белом Galaxy White,золотом Shiny Gold и синем Rainbow Blue. Цена пока не озвучена, но судя по характеристикам можно предположить ,что новинка будет нацелена в сегмент до $100.
© Антон Печеровый,
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