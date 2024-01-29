Анонсы: Infinix представил смартфон Infinix Smart 8 в Индии

29.01.2024, MForum.ru

Недавно Infinix представил смартфон Smart 8 Pro, а теперь линейка Smart 8-серии пополнилась моделью Smart 8 Plus.

Infinix Smart 8 Plus оснащен 6,6-дюймовой IPS-панелью с круглым вырезом под фронтальную камеру. Разрешение дисплея HD+ (720 x 1612 пикселей, соотношение сторон 20:9), частота обновления 90 Гц и яркость до 500 нит.

В вырезе экрана размещена 8 Мп камера для сэлфи. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 50 Мп основной сенсор, AI-объектив и четырехдиодную вспышку. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

Основой аппаратной платформы Smart 8 Plus стал чип Helio G36. Устройство предлагает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. В программной части устройство поставляется с предустановленной ОС Android 13 Go с оболочкой XOS 13.

За автономность Smart 8 Plus отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB-C. Также в наличии поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты Smart 8 Plus составляют 163,65x75,7x8,95 мм, вес устройства 204 грамма.

Купить Infinix Smart 8 можно в трех цветах: черном Timber Black, белом Galaxy White и золотистом Shiny Gold. Информации о цене и сроках релиза Smart 8 Plus пока нет.