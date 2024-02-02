Слухи: Nothing рассказала о смартфоне Nothing Phone(2a)

02.02.2024, MForum.ru

Соучредитель Nothing и руководитель отдела маркетинга Акис Евангелидис раскрыл некоторые подробности о Nothing Phone(2a). Основой фокус при создании новинки был сделан на производительность, камеру и программное обеспечение.

Phone (2a) под кодовым названием Aerodactyl также будет использовать некоторые из наиболее популярных функций Phone (2) и появится в Индии (официально подтверждено Nothing India на X.com). Было подчеркнуто, что Phone (2a) является «явным обновлением по сравнению с Phone (1) по всем фронтам».

Судя по последней утечке, Phone (2a) будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Dimensity 7200 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Phone 2a будет оснащен парой 50-мегапиксельных камер на задней панели. По слухам, его цена будет в диапазоне $400/€400.