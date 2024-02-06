MForum.ru
06.02.2024,
В сети появилось изображение смартфона Nothing Phone (2a). Скорее всего, это официальное пресс-изображение будущего устройства, которое опровергает более ранние утечки. В частности, двойная камера находится не в том месте. Таким образом, можно предположить, что Nothing Phone (2a) не получит интерфейс Glyph.
На рендере показан телефон с прозрачной задней панелью, очень похожий на Nothing Phone (1) и (2), но без катушки беспроводной зарядки и, по-видимому, без светодиодов для интерфейса Glyph.
Предыдущие слухи дали общее представление о характеристиках: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Dimensity 7200 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Phone 2a будет оснащен парой 50-мегапиксельных камер на задней панели. По слухам, его цена будет в диапазоне $400/€400.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.02. [Новинки] Слухи: Nothing рассказала о смартфоне Nothing Phone(2a) / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Redmi A3 замечен на живых фото / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2a) появился на официальном фото / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: Nothing рассказала о смартфоне Nothing Phone(2a) / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Lava Yuva 3 скоро появится на индийском рынке / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G24 Power представлен официально / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Realme 12 Pro и 12 Pro+ представлены официально / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3V получит дисплей разрешением 1,5К и Snapdragon 7 Gen 3 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Infinix Smart 8 в Индии / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Infinix расширила линейку Smart 8, представив Smart 8 Pro / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 5G дебютировал со Snapdragon 4 Gen 2 и зарядкой 80 Вт / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Realme Note 50 – экран 90 Гц при цене $65 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Moto G24 Power / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 7 с топовым Snapdragon 8 Gen 3 представят в феврале / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Moto G04 и Moto G24 представлены официально / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Планшет Samsung на базе Exynos 1280 замечен в Geekbench / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365 / MForum.ru