Слухи: Nothing Phone (2a) появился на официальном фото

06.02.2024, MForum.ru

В сети появилось изображение смартфона Nothing Phone (2a). Скорее всего, это официальное пресс-изображение будущего устройства, которое опровергает более ранние утечки. В частности, двойная камера находится не в том месте. Таким образом, можно предположить, что Nothing Phone (2a) не получит интерфейс Glyph.

На рендере показан телефон с прозрачной задней панелью, очень похожий на Nothing Phone (1) и (2), но без катушки беспроводной зарядки и, по-видимому, без светодиодов для интерфейса Glyph.

Предыдущие слухи дали общее представление о характеристиках: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Dimensity 7200 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Phone 2a будет оснащен парой 50-мегапиксельных камер на задней панели. По слухам, его цена будет в диапазоне $400/€400.