Микроэлектроника: И вновь о 5нм у Китая

MForum.ru
07.02.2024,
Китайские производители планируют наладить выпуск современных процессоров для смартфонов в 2024 году, несмотря на усилия США по сдерживанию развития передовых технологий в Китае, - об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.
Конечно, речь идет о SMIC, хотя в Китае и ряд других производителей микросхем стремятся к обновлению доступных им техпроцессов. SMIC смогла сформировать на шанхайской фабрике новые линии для массового производства чипов, разработанных в Huawei.
SMIC намеревается использовать сформированные запасы оборудования американского и нидерландского производства для выпуска чипов по техпроцессу 5нм.
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