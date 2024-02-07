Микроэлектроника: И вновь о 5нм у Китая

07.02.2024, MForum.ru

Китайские производители планируют наладить выпуск современных процессоров для смартфонов в 2024 году, несмотря на усилия США по сдерживанию развития передовых технологий в Китае, - об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.

Конечно, речь идет о SMIC, хотя в Китае и ряд других производителей микросхем стремятся к обновлению доступных им техпроцессов. SMIC смогла сформировать на шанхайской фабрике новые линии для массового производства чипов, разработанных в Huawei.

SMIC намеревается использовать сформированные запасы оборудования американского и нидерландского производства для выпуска чипов по техпроцессу 5нм.

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