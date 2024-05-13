Микроэлектроника: Intel и Apollo близки к сделке по модернизации производственных мощностей Intel в Ирландии с инвестициями в $11 млрд

13.05.2024, MForum.ru

Как сообщает сегодня Bloomberg со ссылкой на WSJ, корпорация Intel ведет переговоры с Apollo Global Management по поводу сделки, в рамках которой эта инвестиционная компания выделит $11 млрд на финансирование развития производственных мощностей Intel в Ирландии. Соглашение может быть заключено в ближайшие недели. Ранее Intel пыталась привлечь к финансированию этого проекта также KKR & Co. и Stonepeak, переговоры проводились, в частности, в конце 2023 года.

Intel сейчас пытается вернуться на позиции технологического лидера, а также стремится снизить зависимость "западного блока" от азиатских производителей. Компания внедряет контрактную модель пользования своими производствами, строит новые мощности в США.

Компания Intel намерена развиваться и на рынках других стран - в декабре 2023 года объявлены планы инвестирования в Израиль $25 млрд ($3,2 млрд господдержки обещает правительство Израиля), в июне 2023 года заключено соглашение с Германией об инвестировании $32 млрд в развертывание производственных мощностей в этой стране - двух новых фабов в Магдебурге.

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теги: микроэлектроника Intel Ирландия инвестиции производство микросхем

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