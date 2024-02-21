Фиксированный доступ: Сингапур модернизирует национальную сеть ШПД до 10 Гбит/с

MForum.ru
21.02.2024,
Управление по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации Сингапура (IMDA) объявило о планах инвестировать до 100 млн сингапурских долларов ($74,4 млн) в модернизацию Национальной широкополосной сети (NBN), чтобы подготовить основу для поддержки быстро развивающихся технологий.
IMDA заявило, что будет модернизировано все необходимое оборудование, чтобы обеспечить симметричное соединение с поддержкой скоростей 10 Гбит/с, что будет дополнено также беспроводными сетями 5G и Wi-Fi. Модернизация пройдет в период с середины 2024 года по 2026 год. Правительство обещает "работать с отраслью", с тем, чтобы обеспечить конкурентоспособное предложение услуг. В IMDA ожидают, что к 2028 году более полумиллиона домохозяйств Сингапура перейдут на тарифные планы с более высокой скоростью, чем сейчас. На текущий момент, более 85% домохозяйств Сингапура подключены со скоростью не менее 1 Гбит/с.
В 2023 году IMDA обнародовала планы по выделению полосы частот 500 МГц в диапазоне 6 ГГц для Wi-Fi 6E.
По оценкам GSMA Intelligence, количество подключений к сетям 5G в Сингапуре на конец 2023 года составило 2,9 млн, что составляет 29,5% от общего числа подключений к сетям сотовой связи.
В Сингапуре ряд провайдеров широкополосного ШПД, такие как StarHub, Singtel, MyRepublic уже предоставляют желающим услуги фиксированного доступа со скоростью 10 Гбит/с.
По данным Ookla, на январь 2024 года Сингапур занимает 1-е место в мире по доступным скоростям фиксированного ШПД с медианным показателем - 277 Мбит/с. Россия - на 62 месте с показателем 86 Мбит/с. / mobileworldlive.com, channelnewsasia.com
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теги: развитие сетей Сингапур фиксированный доступ
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