Развитие сетей. УЦН: МТС в Дагестане - оператор расширил сеть на 30 малых населенных пунктов в горах республики

26.02.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что еще 30 малых населенных пунктов республики Дагестан получили доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета МТС. В их числе совсем небольшие населенные пункты с числом жителей менее 100 и до 500 человек. Многие из подключенных сел находятся в горах.

Расширение охватило населенные пункты пункты Акушинского, Гумбетовского, Дахадаевского, Кайтагского, Казбековского, Лакского, Сергокалинского, Сулейман-Стальского, Рутульского, Табасаранского, Тарумовского, Чародинского, Хунзахского, Цумадинского, Хивского районов. Появилось покрытие на прилегающих участках автодорог, снизилась нагрузка и выросло качество связи в некоторых соседних населенных пунктах.

«МТС в числе первых присоединилась к реализации федеральной программы устранения цифрового неравенства в Дагестане. Сейчас мы приняли в свою сеть первые 30 малых населенных пунктов. До конца года мы подключим к сети еще больше территорий, в том числе самых отдаленных, высокогорных и малонаселенных. Считаю огромным шагом для республики реализацию этой программы, ведь сотовая связь давно перестала быть роскошью и стала базовой потребностью. Каждый житель республики должен иметь возможность позвонить или выйти в интернет», - прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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теги: УЦН Дагестан развитие сетей МТС

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