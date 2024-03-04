Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий

04.03.2024, MForum.ru

Infinix Smart 8 Plus был первоначально анонсирован еще в январе, а на ряде рынков появился еще в прошлом месяце. Теперь новинка появилась и в Индии. Кстати, в России смартфон тоже доступен, причем по приятной цене в 8 499 рублей.

Infinix Smart 8 Pro оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720 x 1612 точек с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

Устройство базируется на процессоре MediaTek Helio G36, работающем в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. ОС – Android 13 (Go edition) с оболочкой Infinix XOS 13 поверх него.

Тыловая камера – 50 Мп с апертурой объектива f/1,9. Также присутствует вспомогательный сенсор разрешением 0,08 Мп и 8 Мп фронтальная камера.

Отдельно отметим АКБ емкостью 6000 мАч (что на 1000 мАч больше привычных АКБ на 5000 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Infinix Smart 8 Plus можно приобрести в белом Galaxy White, черном Timber Black и золотистом Shiny Gold. Официальная цена новинки для индийского рынка – 7799 индийских рупий, но за счет различных предложений, она может быть меньше почти на 1000 рупий (6 999 при обмене своего устройства).