Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200

05.03.2024, MForum.ru

Infinix GT 10 Pro был выпущен в августе прошлого года. Но, похоже, компания активно работает над его приемником. И анонс этой новинки может состояться уже довольно скоро – будущий смартфон уже получил кучу сертификатов — TUV, EEC и Wi-Fi Alliance.

Infinix GT 10 Pro

Более того, прототип GT 20 Pro был обнаружен в онлайн-базе данных Geekbench, набрав 1005 баллов в одноядерном режиме и 3311 баллов в многоядерном режиме в Geekbench 6.

Более того, прототип GT 20 Pro был обнаружен в онлайн-базе данных Geekbench, набрав 1005 баллов в одноядерном режиме и 3311 баллов в многоядерном режиме в Geekbench 6. Опубликованный бенчмарком список характеристик устройства показывает, что оно базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8200. Объем ОЗУ – 12 Гб, но скорее всего, будет и вариант с 8 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти Infinix GT 20 Pro составит 256 Гб. ОС из коробки – Android 14.

Благодаря сертификации TUV известно, что смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч. Хотя неясно, является ли это номинальной или типичной емкостью, в первом случае в спецификациях будет заявлено 5000 мАч. Информации о возможной дате анонса Infinix GT 20 Pro пока нет.