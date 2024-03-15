Антифрод: Билайн признали самым безопасным оператором мобильной связи в РФ

MForum.ru

Антифрод: Билайн признали самым безопасным оператором мобильной связи в РФ

15.03.2024, MForum.ru

Такую оценку предлагают специалисты ComNews Research. Эксперты анализировали работу антифрод-платформ операторов "большой четверки". Хотя все они подключены к госплатформе "Антифрод" (ЕПВВ - Единой платформе верификации вызовов), есть нюансы в результатах борьбы со спамом.

 

 

В ходе проведенного теста эксперты ComNews Research получили такой результат - Билайн заблокировал все нежелательные вызовы (и несколько обычных, нефродовых звонков), МТС, МегаФон и Tele2 заблокировали часть нежелательных вызовов, но, как должно, доставили до абонентов все обычные.

Исследование также выявило, что Билайн имеет наименьшее количество номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров. Комментируя данные результаты, менеджер одной из онлайн-бирж отметил, что номера Билайна практически бесполезны для спам-рассылок из-за их быстрой блокировки оператором.

Эксперты ComNews Research признали Билайн самым безопасным оператором мобильной связи в РФ. Аргументы такие:

  • компания применяет собственную импортонезависимую проактивную антифрод-платформу для online – проверки голосового трафика и верификации вызовов. Оператор не зависит от западных вендоров ИБ и может быстро модифицировать свою антифрод-платформу для защиты от новых актуальных угроз. Справочно: В 2022 году ВымпелКом сообщал о переходе на новую антифрод-платформу (АФП). МТС перешла на собственную антифрод платформу Fraud Detection Platform в 2023 году. МегаФон и Tele2 использовали платформу словенской компании Hexagon Group и о переходах на другие, насколько я помню, не сообщали.  

  • Билайн широко использует инструменты взаимодействия с банковским сообществом, сотрудничая по выявлению мошеннических звонков с большим количеством крупных банков, обслуживающих розничный сегмент: Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-банк, ГазпромБанк. С банками взаимодействуют и другие операторы сотовой связи Б4, но у Tele2, например, список ограничен только Сбером и Тинькофф банком

  • выполняя требования российского законодательства, ВымпелКом взаимодействует с национальной информационной системой ИС "Антифрод" в промышленном формате (как и все операторы Б4)

  • оператор предоставляет услугу "Облачная верификация" для подключения ИС "Антифрод" более, чем 200 небольших операторов и на сегодняшний день среди операторов Б4 является наиболее крупным провайдером услуги "Облачная верификация" для небольших операторов связи. 

  • оператор обеспечивает бесплатную блокировку мошеннических звонков, а также предлагает широкую линейку специализированных сервисов для защиты от фрода и спама для абонентов массового сегмента. Этими сервисами пользуется 18% абонентской базы мобильного оператора. (Есть аналогичные сервисы и у других операторов, нельзя не вспомнить, например, Защитник у МТС). 

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теги: Билайн ВымпелКом антифрод антиспам оценки

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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