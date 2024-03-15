Антифрод: Билайн признали самым безопасным оператором мобильной связи в РФ

MForum.ru
15.03.2024,
Такую оценку предлагают специалисты ComNews Research. Эксперты анализировали работу антифрод-платформ операторов "большой четверки". Хотя все они подключены к госплатформе "Антифрод" (ЕПВВ - Единой платформе верификации вызовов), есть нюансы в результатах борьбы со спамом.
В ходе проведенного теста эксперты ComNews Research получили такой результат - Билайн заблокировал все нежелательные вызовы (и несколько обычных, нефродовых звонков), МТС, МегаФон и Tele2 заблокировали часть нежелательных вызовов, но, как должно, доставили до абонентов все обычные.
Исследование также выявило, что Билайн имеет наименьшее количество номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров. Комментируя данные результаты, менеджер одной из онлайн-бирж отметил, что номера Билайна практически бесполезны для спам-рассылок из-за их быстрой блокировки оператором.
Эксперты ComNews Research признали Билайн самым безопасным оператором мобильной связи в РФ. Аргументы такие:
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн ВымпелКом антифрод антиспам оценки
--
Публикации по теме:
05.03. [Новости компаний] Итоги. Конспекты: ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 1 / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] Услуги: Звонки от Росбанка стали отображаться в Этикетке / MForum.ru
30.01. [Новости компаний] Услуги: Этикетка - билайн готов к массовому запуску антфродово-антиспамового сервиса / MForum.ru
28.12. [Новости компаний] Антифрод: ВымпелКом будет взаимодействовать с Лабораторией Касперского в борьбе с телефонным спамом и мошенничеством / MForum.ru
27.12. [Новости компаний] Антифрод: ВымпелКом представил годовую статистику по борьбе с мошенниками / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu 21x – середнячок на Snapdragon с АКБ 5500 мАч / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru