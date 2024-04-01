Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле

MForum.ru
01.04.2024,
Бренд Infinix в основном работает на таких рынках, как Африка, Латинская Америка, Ближний Восток и Азия. В прошлом году компания выпустила Infinix GT 10 Pro, позиционируемый как первый игровой телефон среднего класса.
Если верить слухам, компания вскоре анонсирует Infinix GT 20 Pro. Причем, с Infinix GT 20 Pro компания выйдет на новые рынки, где она ранее не была замечена.
Согласно информации AndroidHeadlines, Infinix GT 20 Pro уже в апреле будет выпущен в Индии, США и Китае. И если бренд активно работает в Индии последние пару лет, то в США и Китае ранее смартфоны Infinix замечены не были.
Ожидается, что Infinix GT 20 Pro будет оснащен OLED-панелью разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Устройство будет поставляться с предустановленной последней версией ОС Android 14.
Внутри найдется место для чипсета Dimensity 8200. В части объемов памяти ожидаются две конфигурации – 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.
За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Предполагается, что устройство будет использовать дизайн Cyber Mecha, впервые использованный в GT 10 Pro. Таким образом, можно ожидать светодиодную подсветку задней панели.
© Антон Печеровый,
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