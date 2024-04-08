Антиспам: Билайн ежемесячно блокирует более 1 млн спам-вызовов на мобильные номера москвичей

MForum.ru
08.04.2024,
Для этого применяются подходы на основе ИИ, который вычисляет и блокирует спам-звонки еще до того, как они поступают клиенту. Рекордное количество блокировок случилось в марте - 2,13 млн.
На сети ВымпелКом реализован ряд решений антиспамовой направленности, включая "Виртуальный помощник". Количество подключений данной услуги в Москве за последний месяц, по данным оператора, выросло в 2 раза.
ВымпелКом запустил сервис, позволяющий идентифицировать потенциально нежелательный вызов - на экране пользовательского устройства появится предупреждение о спаме и мошенниках, в версии для корпоративного сегмента - название компании или бренда, цель вызова. Решение функционирует на стороне оператора, абонентам не требуется устанавливать очередное мобильное приложение. что делает его доступным для владельцев кнопочных телефонов.
Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):
«Безопасность наших клиентов — один из главных приоритетов компании. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли знать, кто им звонит, поэтому постоянно совершенствуем свои алгоритмы. В компании уже реализован целый комплекс решений, цель которого – оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком «серых» сим-карт. Это старт реализации технологий в области безопасности, и нас ждет большой путь в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей».
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Пока что нельзя говорить о какой-то полной победе операторов над спамом. Собственно, об этом говорят даже количества заблокированных попыток спам-звонков, а сколько их продолжает пробиваться к абонентам? И все же, есть ощущение, что в апреле число дошедших до клиента вызовов сократилось, несмотря на "выбросы" в отдельные дни. Оцениваю это на основании личного опыта на номерах, подключенных к разным операторам. Так что усилия операторов впустую не проходят.
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теги: антиспам Билайн ВымпелКом
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