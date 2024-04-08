Антиспам: Билайн ежемесячно блокирует более 1 млн спам-вызовов на мобильные номера москвичей

MForum.ru

Антиспам: Билайн ежемесячно блокирует более 1 млн спам-вызовов на мобильные номера москвичей

08.04.2024, MForum.ru

Для этого применяются подходы на основе ИИ, который вычисляет и блокирует спам-звонки еще до того, как они поступают клиенту. Рекордное количество блокировок случилось в марте - 2,13 млн.

 

 

На сети ВымпелКом реализован ряд решений антиспамовой направленности, включая "Виртуальный помощник". Количество подключений данной услуги в Москве за последний месяц, по данным оператора, выросло в 2 раза.

ВымпелКом запустил сервис, позволяющий идентифицировать потенциально нежелательный вызов - на экране пользовательского устройства появится предупреждение о спаме и мошенниках, в версии для корпоративного сегмента - название компании или бренда, цель вызова. Решение функционирует на стороне оператора, абонентам не требуется устанавливать очередное мобильное приложение. что делает его доступным для владельцев кнопочных телефонов.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Безопасность наших клиентов — один из главных приоритетов компании. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли знать, кто им звонит, поэтому постоянно совершенствуем свои алгоритмы. В компании уже реализован целый комплекс решений, цель которого – оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком «серых» сим-карт. Это старт реализации технологий в области безопасности, и нас ждет большой путь в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей».

--

Пока что нельзя говорить о какой-то полной победе операторов над спамом. Собственно, об этом говорят даже количества заблокированных попыток спам-звонков, а сколько их продолжает пробиваться к абонентам? И все же, есть ощущение, что в апреле число дошедших до клиента вызовов сократилось, несмотря на "выбросы" в отдельные дни. Оцениваю это на основании личного опыта на номерах, подключенных к разным операторам. Так что усилия операторов впустую не проходят.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: антиспам Билайн ВымпелКом

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

04.04. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: ВымпелКом задает тренд на сокращение числа "серых" SIM-карт / MForum.ru

15.03. [Новости компаний] Антифрод: Билайн признали самым безопасным оператором мобильной связи в РФ / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2023 / MForum.ru

07.02. [Новости компаний] Антиспам: "Большая тройка" лидирует на российском рынке автопрома / MForum.ru

05.02. [Новости компаний] Услуги: Звонки от Росбанка стали отображаться в Этикетке / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.04. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен третий вариант Vivo V30 Lite / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo представлены официально / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Redmi K80 Pro получит napdragon 8 Gen 4 и АКБ 5500 мАч / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru

02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: