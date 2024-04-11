Микроэлектроника: Землетрясение на Тайване все же скажется на рынке микроэлектроники. Но весьма умеренно

MForum.ru
11.04.2024,
Американский производитель чипов памяти Micron Technology сегодня сообщил, что землетрясение на Тайване негативно скажется на ее поставках DRAM, сократив их почти на 1%. Подробности предлагает Reuters.
У Micron - четыре производственные локации на Тайване. Компания все еще не вышла на полную мощность производства DRAM, но в Micron отмечают, что это не повлияет на ее долгосрочные возможности в плане поставок чипов.
В целом, для компании это не более, чем "досадный эпизод", т.к. в остальном дела у нее складываются неплохо - спрос на память растет из-за бурного развития индустрии ИИ. В феврале Micron заявляла, что начала массовое производство чипов памяти HBM (с высокой пропускной способностью), которые, как ожидается, покупает NVidia для своих ускорителей H200. Уже распределены все чипы, которые будут выпущены в 2024 году и часть чипов производства 2025 года. В сообщении компании не выделено, затронуло ли землетрясение производство чипов HBM.
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теги: микроэлектроника Micron Technologies Тайвань память зарубежные новости
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