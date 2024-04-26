Слухи: В сеть попали рендеры Infinix GT 20 Pro

26.04.2024, MForum.ru

Прошлогодний Infinix GT 10 Pro стал настоящим хитом, сейчас бренд вносит последние штрихи в его преемника, GT 20 Pro. Ожидается, что он будет представлен в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 28 апреля. В сеть просочились характеристики GT 20 Pro, а также официальные изображения.

По слухам, Infinix GT 20 Pro получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран разрешением FHD+ и частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate SoC, визуальный процессор Pixelworks X5 Turbo, 8/12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, тройную заднюю камеру (основной сенсор 108 МП, два 2 Мп вспомогательные) и селфи-камеру 32 МП.

Infinix GT 20 Pro оснастят встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев идвумя динамиками JBL. Класс защиты от пыли и влаги – IP54. Дизайн новинки будет похож на его предшественника. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой для быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Новинка будет работать под управлением Android 14 с установленной сверху XOS 14 от Infinix. Размеры устройства 164 х 75 х 8,15 мм.

После Саудовской Аравии он будет запущен в Малайзии 2 мая по цене 1299 малайзийских ринггитов, что по текущему обменному курсу составляет примерно 271 доллар. Позднее Infinix GT 20 Pro появится и на других рынках.