Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020

23.05.2024, MForum.ru

Infinix выпустила дополнение линейки Note 40 на Филиппинах — Infinix Note 40 5G. Новинка получила 512 ГБ встроенной памяти — больше, чем у любого телефона этой серии, и больше, чем у большинства его конкурентов.

Note 40 5G представляет собой смесь двух других устройств из этой серии: у него корпус от обычного Note 40, но чипсет Dimensity 7020 аналогичен Note 40 Pro. Дисплей 6,78-дюйма, AMOLED с разрешением 1080p, частотой обновления до 120 Гц и стеклом Gorilla Glass.

Тыловая камера включает в себя основной сенсор разрешением 108 Мп и два вспомогательных модуля. Для сэлфи переназначена фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Infinix Note 40 5G поставляется с чипом управления питанием Cheetah X1, который контролирует температуру и напряжение аккумулятора, обеспечивая быструю и безопасную зарядку. Аккумулятор Note 40 5G емкостью 5000 мАч заряжается при мощности 33 Вт по проводу и 15 Вт при беспроводном подключении.

Это первый телефон Infinix Note 40 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он доступен на Филиппинах в трех цветах: черном, золотом и зеленом, и стоит 13 999 филиппинских песо (240 долларов США), для первых покупателей цена составит 9 999 филиппинских песо (170 долларов США).