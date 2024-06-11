Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing

11.06.2024, MForum.ru

Компания Nothing готовит к выпуску первый смартфон под брендом CMF – CMF Phone 1. Новинка уже стала героем тизеров, теперь в сети появилось фото его задней панели.

Новинка получила фирменный цвет CMF, который также будет широко использоваться в линейке аксессуаров бренда. По слухам, цена устройства в Индии составит 19 999 индийских рупий за базовую модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. С учетом скидок и акций, скорее всего, новинку можно будет приобрести за 17 000–18 000 индийских рупий.

С учетом того, что новинка получит чипсет Dimensity 7300 и Android 14 «из коробки» это может стать весьма интересным предложением. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Технически новинка может быть похожа на уже доступный Nothing Phone (2a), но без фирменных светодиодов Glyph на задней панели. Согласно предыдущим утечкам, CMF Phone 1 оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, основной камерой разрешением 50 Мп, камерой для селфи разрешением 16 Мп, оперативной памятью до 8 ГБ и до 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Емкость АКБ составит 5000 мАч. Задняя панель будет пластиковая и съемная. Помимо фирменного цвета CMF, будут предлагаться и другие варианты.