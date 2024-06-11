MForum.ru
11.06.2024,
Компания Nothing готовит к выпуску первый смартфон под брендом CMF – CMF Phone 1. Новинка уже стала героем тизеров, теперь в сети появилось фото его задней панели.
Новинка получила фирменный цвет CMF, который также будет широко использоваться в линейке аксессуаров бренда. По слухам, цена устройства в Индии составит 19 999 индийских рупий за базовую модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. С учетом скидок и акций, скорее всего, новинку можно будет приобрести за 17 000–18 000 индийских рупий.
С учетом того, что новинка получит чипсет Dimensity 7300 и Android 14 «из коробки» это может стать весьма интересным предложением. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Технически новинка может быть похожа на уже доступный Nothing Phone (2a), но без фирменных светодиодов Glyph на задней панели. Согласно предыдущим утечкам, CMF Phone 1 оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, основной камерой разрешением 50 Мп, камерой для селфи разрешением 16 Мп, оперативной памятью до 8 ГБ и до 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Емкость АКБ составит 5000 мАч. Задняя панель будет пластиковая и съемная. Помимо фирменного цвета CMF, будут предлагаться и другие варианты.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2a) появился на официальном фото / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: Nothing рассказала о смартфоне Nothing Phone(2a) / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: ASUS выпускает ROG Ally X за 799 долларов / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Realme C63 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 6 представят в июле / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9400 информатором / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru