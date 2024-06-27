Компоненты: Samsung представил сенсоры ISOCELL: 200 Мп HP9, 50 Мп GNJ и 50 Мп JN5

MForum.ru
27.06.2024,
Компания Samsung Electronics представила сегодня три новых датчика изображения из серии ISOCELL, призванных «ликвидировать разрыв между основной и вспомогательной камерами».
Выдающимся является ISOCELL HP9, специальной разработанный для сенсоров с телеобъективом. Разрешение этого сенсора составляет 200 МП, размер пикселей 0,56 мкм и размер 1/1,4 дюйма. Датчик оснащен запатентованной микролинзой с высоким преломлением, которая расширяет возможности сбора света и точно направляет больше света на фильтр RGB.
По сравнению со своим предшественником, ISOCELL HP9 предлагает на 12 % лучшую светочувствительность и на 10 % улучшенную автофокусировку. Он использует технологию Tetra-pixel, объединяющую 16 пикселей в качестве большого сенсора с разрешением 12 МП и размером 2,24 мкм. HP9 также поддерживает режимы 2-кратного или 4-кратного масштабирования в сенсоре, достигая 12-кратного увеличения в сочетании с 3-кратным телеобъективом, согласно официальным спецификациям.
Вторая новинка – SOCELL GNJ — представляет собой двухпиксельный датчик разрешением 50 МП, размером пикселей 1,0 мкм и размером 1/1,57 дюйма. Этот датчик изготовлен из улучшенных материалов с глубокой изоляцией (DTI), в которых переход от поликремния к оксиду кремния минимизирует перекрестные помехи между соседними пикселями.
Кроме того, он предлагает улучшенное энергопотребление: снижение на 29% в режиме предварительного просмотра и снижение на 34% в режиме видео при разрешении 4K 60 кадров в секунду.
ISOCELL JN5 — это еще один датчик разрешением 50 МП с пикселями 0,64 мкм и оптическим форматом 1/2,76 дюйма. Он включает в себя технологию двойного вертикального переноса (VTG) для улучшения переноса заряда внутри пикселей, снижения шума в условиях чрезвычайно низкой освещенности. JN5 также поставляется с Super QPD (четырехфазное обнаружение), позволяющим сравнивать разность фаз как по вертикали, так и по горизонтали, тем самым улучшая автофокусировку.
Samsung описывает JN5 как универсальное и тонкое решение, подходящее для использования с основными и вспомогательными камерами, включая широкоугольные, сверхширокоугольные, фронтальные и телеобъективы.
Samsung не сообщила сроки появления этих датчиков в смартфонах. Впрочем, ISOCELL HP9 уже появился в телеобъективе Vivo X100 Ultra.
© Антон Печеровый,
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