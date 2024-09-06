Анонсы: Infinix Hot 50 дебютирует с Dimensity 6300 и 48-мегапиксельной основной камерой

06.09.2024, MForum.ru

Компания Infinix представила смартфон Hot 50 с экраном 120 Гц, чипсетом Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Толщина устройства составляет всего 7,8 мм, что делает его одним из самых тонких телефонов в своем ценовом сегменте. Кроме того, присутствует защита от пыли и брызг воды IP54.

Infinix Hot 50 оснащен 6,7-дюймовым IPS-экраном разрешением 720p с частотой обновления 120 Гц. Вы вырезе экрана – фронтальная камера разрешением 8 МП со светодиодной вспышкой.

На задней панели Infinix Hot 50 размещена основная камера 48 МП с датчиком Sony IMX582, датчик глубины 2 МП и неуказанный вспомогательный сенсор. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Dimensity 6300 в паре с 4/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти.

Infinix Hot 50 работает под управлением XOS 14.5 на базе Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Infinix Hot 50 поставляется в цветах Dreamy Purple, Sage Green, Sleek Black и Vibrant Blue. Версия 4/64 ГБ стоит 9999 индийских рупий (120 долларов США), версия 8/128 ГБ — 10999 индийских рупий (130 долларов США). Продажи в Индии стартуют 9 сентября на Flipkart.