Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

MForum.ru
01.10.2024,
В начале месяца Infinix анонсировала Hot 50 с поддержкой 5G. Теперь компания представила более доступный вариант 4G с тем же дизайном, но некоторыми отличиями в ключевых характеристиках.
Infinix Hot 50 4G работает на базе Helio G100, который заменяет Dimensity 6300. Это ограничивает подключение 4G-сетями, но производительность должна быть довольно схожей, поскольку оба чипа производятся по 6-нм техпроцессу и используют одни и те же процессорные и графические ядра. Helio G100 сопряжен с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 128 ГБ или 256 ГБ памяти (UFS, версия неизвестна). Слот для карт памяти может принимать карты microSD объемом до 2 ТБ.
Infinix Hot 50 4G оснащается IPS LCD экраном размером 6,78" с разрешением FHD+, что является шагом вперед относительно 5G-версии (6,7" HD+). Частота обновления 120 Гц, есть поддержка режима Always On Display. Дактилоскопический сенсор размещен сбоку.
Infinix Hot 50 4G также получил изменения в части камеры. В качестве основного сенсора используется 50-мегапиксельный датчик с большей апертурой объектива f/1.6, но меньшим сенсором 1/2.76" (у 5G-версии это f/1.8 и 1/2.0"). Также отметим запись видео 1440p со скоростью 30 кадров в секунду или 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Разрешение селфи-камеры составляет 8 МП.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт через USB-C. Аккумулятор рассчитан на сохранение не менее 80% своей первоначальной емкости после 1600 циклов (это четыре года ежедневной зарядки). По утверждению производителя, на одном заряде АКБ можно играть в FreeFire почти 9 часов (на Infinix Hot 50 4G эта игра поддерживает режим 90 кадров в секунду с частотой дискретизации сенсора 120 Гц).
Модель 4G имеет базовую защиту от пыли и воды, но Infinix не приводит конкретную оценку IP (версия 5G имеет IP54). Помимо USB-C, есть разъем для наушников 3,5 мм и FM-радиоприемник. Беспроводное подключение включает Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth. Модель 4G также оснащена NFC, которого нет у 5G-версии.
Infinix Hot 50 4G уже доступен в некоторых странах по цене порядка 165 долларов США. Цветовая гамма модели – Sleek Black, Sage Green и Titanium Gray.
© Антон Печеровый,
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