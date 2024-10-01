Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

MForum.ru

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

01.10.2024, MForum.ru

В начале месяца Infinix анонсировала Hot 50 с поддержкой 5G. Теперь компания представила более доступный вариант 4G с тем же дизайном, но некоторыми отличиями в ключевых характеристиках.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

Infinix Hot 50 4G работает на базе Helio G100, который заменяет Dimensity 6300. Это ограничивает подключение 4G-сетями, но производительность должна быть довольно схожей, поскольку оба чипа производятся по 6-нм техпроцессу и используют одни и те же процессорные и графические ядра. Helio G100 сопряжен с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 128 ГБ или 256 ГБ памяти (UFS, версия неизвестна). Слот для карт памяти может принимать карты microSD объемом до 2 ТБ.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

Infinix Hot 50 4G оснащается IPS LCD экраном размером 6,78" с разрешением FHD+, что является шагом вперед относительно 5G-версии (6,7" HD+). Частота обновления 120 Гц, есть поддержка режима Always On Display. Дактилоскопический сенсор размещен сбоку.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

Infinix Hot 50 4G также получил изменения в части камеры. В качестве основного сенсора используется 50-мегапиксельный датчик с большей апертурой объектива f/1.6, но меньшим сенсором 1/2.76" (у 5G-версии это f/1.8 и 1/2.0"). Также отметим запись видео 1440p со скоростью 30 кадров в секунду или 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Разрешение селфи-камеры составляет 8 МП.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт через USB-C. Аккумулятор рассчитан на сохранение не менее 80% своей первоначальной емкости после 1600 циклов (это четыре года ежедневной зарядки). По утверждению производителя, на одном заряде АКБ можно играть в FreeFire почти 9 часов (на Infinix Hot 50 4G эта игра поддерживает режим 90 кадров в секунду с частотой дискретизации сенсора 120 Гц).

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

Модель 4G имеет базовую защиту от пыли и воды, но Infinix не приводит конкретную оценку IP (версия 5G имеет IP54). Помимо USB-C, есть разъем для наушников 3,5 мм и FM-радиоприемник. Беспроводное подключение включает Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth. Модель 4G также оснащена NFC, которого нет у 5G-версии.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

Infinix Hot 50 4G уже доступен в некоторых странах по цене порядка 165 долларов США. Цветовая гамма модели – Sleek Black, Sage Green и Titanium Gray.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru

18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50 дебютирует с Dimensity 6300 и 48-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

03.09.2024 15:03 Мусинда Тема: Бюджетные: Philips Xenium X300: простенький GSM-телефон с сенсорным дисплеем (10.09.2008)
Я купила себе и своему мужу телефон Xenium X300. Нам был нужен простой телефон для поездок и отдыха. Выбор был не очень большой, но этот телефон показался нам наиболее подходящим. В этом телефоне ...
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе / MForum.ru

18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: