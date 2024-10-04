Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере

MForum.ru
04.10.2024,
Семейство Pixel 9 было представлено еще в августе, примерно на два месяца раньше, чем мероприятия Google в прошлые годы. Но семейство все еще не полное — к нему должен присоединиться Pixel 9a. И он тоже может появиться раньше ожидаемого срока.
Множество источников сообщили, что Pixel 9a будет доступен для предварительного заказа в середине марта, а отгрузки начнутся в конце того же месяца. Это примерно на два месяца раньше по сравнению с предыдущими выпусками серии, которые состоялись около Google I/O в мае. Как недавно стало известно, он будет предлагаться в цветовых решениях Porcelain, Obsidian, Peony и Iris.
Более того, многочисленные источники утверждают, что Google навсегда сдвинет цикл выпуска серии А на март. Таким образом, и Pixel 10a имеет все шансы выйти в марте 2026 года. Но пока это просто слухи и предположения.
© Антон Печеровый,
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