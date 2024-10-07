Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально

MForum.ru
07.10.2024,
Infinix тихо анонсировала Infinix Hot 50i, 4G-смартфон, который использует тот же язык дизайна, что и другие модели линейки Hot 50.
Infinix Hot 50i оснащен 6,7-дюймовым HD+ LCD-дисплеем разрешением 1600 x 720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Размеры устройства составляют 165,7 x 77,1 x 8,1 мм, а вес — 184 г.
Для селфи в Infinix Hot 50i предназначена 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 и вспышкой. На задней панели установлена двойная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором (диафрагма f/1.79), что позволяет делать четкие и яркие снимки.
В основе Infinix Hot 50i лежит чипсет MediaTek Helio G81 дополненный 4 или 6 Гб ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD объемом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. В программной части Infinix Hot 50i работает под управлением Android 14 Go edition, улучшенной с помощью XOS 14.0 от Infinix.
Также отметим поддержку двух SIM-карт, VoLTE, разъем USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм и возможность подключения Bluetooth 5.3. Hot 50i имеет класс защиты IP54 от воды и пыли и дактилоскопический сенсор на боковой грани.
Релиз Infinix Hot 50i ожидается в конце этого месяца. Цена устройства начинается примерно от 110 долларов. Купить новинку можно будет в одном из четырех ярких цветов : Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey и Dreamy Purple.
© Антон Печеровый,
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