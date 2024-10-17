Развитие сетей: МТС в Пермском крае - покрытие получили 128 малых населенных пунктов

MForum.ru
17.10.2024,
МТС сообщает - после проведенных работ покрытие получили 128 малых населенных пунктов Пермского края. Работы проведены в рамках программы УЦН.
Зона покрытия охватила еще 32 тысячи жителей региона, которые живут в деревнях и селах с населением до 600 человек. В частности, сеть МТС появилась в деревне Городище Юсьвинского района, где живет 2 человека. И в селе Юговском Кунгурского района с населением 592 человека.
«Качественная связь сейчас одинаково важна и для жителей мегаполиса, и для сельчан. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру сети, уделяя особое внимание малым населённым пунктам Пермского края. Это важно и для населения, и для туристов и любителей истории, ведь у нас в Прикамье даже в самом небольшом поселении есть что посмотреть. Так, например, сеть МТС теперь есть в деревне Комары, где были обнаружены останки мамонта, находящиеся сейчас в Пермском краеведческом музее. А через деревню Маховляне при царе проходил сибирский тракт, по которому шли осуждённые на каторгу. Также сеть LTE МТС теперь ловит в деревне Ощепково, где находится первая каменная школа в Пермской губернии», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Масштабные работы МТС провела в Александровском, Бардымском, Берёзовском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Еловском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Косинском, Красновишерском, Краснокамском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Очёрском, Пермском, Суксунском, Уинском, Чайковском, Частинском, Чердынском, Чернушинском, Юрлинском, Юсьвинском районах и в Березниковском, Гайнском, Лысьвенском, Осинском, Чусовском округах.
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теги: МТС развитие сетей Пермский край
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