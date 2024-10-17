B2B: ВымпелКом подписал договор о вступление в Ассоциацию ФинТех

MForum.ru
17.10.2024,
ВымпелКом подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех. Компания станет ее ассоциированным членом. В компании ожидают, что это расширит возможности взаимодействия билайна с ведущими игроками финансового сектора, а также укрепит его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка.
Представители Билайна уже вошли в рабочую группу по развитию безопасности ИИ и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Планируются и другие совместные активности с участниками Ассоциации, развивая решения для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных решений.
Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «Для билайна вступление в ФинТех — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта».
Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех: «билайн — один из лидеров российского телеком-рынка, и его вступление в Ассоциацию ФинТех, несомненно, будет полезно ее участникам в развитии финансовых технологий, а также в создании новых, в том числе кросс-отраслевых продуктов и сервисов для российского финансового рынка».
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теги: Вымпелком Билайн финтех B2B
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