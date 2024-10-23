Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой

MForum.ru

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой

23.10.2024, MForum.ru

К Infinix Hot 50 Pro+ 4G, представленному на прошлой неделе, присоединилась модель без Plus. Аналогично модели Plus, Infinix Hot 50 Pro базируется на чипсете Helio G100, а его программная часть – Android 14 с оболочкой XOS 14.5.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой

Infinix Hot 50 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ c частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Дактилоскопический сенсор размещен под дисплеем.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой

На задней панели – строенная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором Hi-5022Q. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб (плюс карты microSD объемом до 2 Тб). За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой

Из прочих характеристик Infinix Hot 50 Pro отметим рейтинг IP54, NFC, разъем для наушников 3,5 мм, два динамика с поддержкой DTS Sound и Hi-Res Audio и функции Infinix AI. Толщина Infinix Hot 50 Pro – 7,4 мм, вес 190 г. Информации о цене и сроках доступности пока нет. Цветовая гамма модели включает в себя черный Sleek Black, синий Glacier Blue и серый Titanium Grey.

Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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