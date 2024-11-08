Развитие сетей: МегаФон в ЕАО - оператор улучшил качество связи в пригороде Биробиджана

08.11.2024, MForum.ru

Дачники в поселке 13-й километр получили доступ к мобильному интернету на скоростях до 50 Мбит/с. Покрытие сети LTE обеспечено на всех улицах.

«Инженеры нашей компании нашли техническое решение и первыми из операторов улучшили 4G в поселке. 13-ый километр. Здесь расположена крупная индивидуальная застройка, люди постоянно проживают за городом, поэтому им нужна связь, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами в удобное время. Стабильный доступный мобильный интернет также позволит удаленно работать, подключить на своем участке систему видеонаблюдения или другие элементы умного дома», — отметил директор МегаФона в ЕАО Дмитрий Оловянников.

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теги: МегаФон развитие сетей ЕАО Еврейская АО

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