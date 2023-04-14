Развитие сетей: МегаФон нарастил покрытие LTE в Еврейской автономии

14.04.2023, MForum.ru

В столице и пяти районах Еврейской АО выросло покрытие мобильного интернета LTE, сообщает МегаФон. Более 150 тысяч горожан и сельчан, живущих на этой территории, получили улучшенное качество 4G МегаФон.

В 1q2023 инженеры компании провели модернизацию в столице региона - Биробиджане, а также в Облученском, Ленинском, Смидовичском, Октябрьском и Биробиджанском районах. Запущен дополнительный слой сети LTE с использованием частот ниже 1 ГГц, что обеспечило как расширение покрытия, так и перекрытие ряда "мертвых зон" и улучшение покрытия в помещениях. Также расширена пропускная способность сети.

Так, например, на территории, где улучшилось качество сети, находится ГОК «Дальграфит», специализирующийся на добыче графитовой руды, производстве графита и продукции на его основе. Обновленная мобильная сеть заработала и в поселке Кульдур – старейшей здравнице Дальнего Востока. Название поселка и одноименного санатория происходит от «Чуль-Джи-Ури», что означает «горячий, гретый» – местность привлекает туристов своими термальными источниками. Мобильный интернет появился на территории водолечебницы «Жемчужина», входящей в состав санатория «Кульдур», качество голосовой связи и скорость 4G выросли внутри корпусов.

Улучшение качества услуг могут ощутить также дачники-хабаровчане, чьи участки расположены в Смидовичском районе: в поселках Приамурский, Смидович и им.Тельмана.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Еврейская АО

--