Развитие сетей: МегаФон в Еврейской АО - жителям Биробиджана стали доступны более высокие скорости за счет рефарминга частот 3G под LTE

10.03.2025, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, средние скорости мобильного доступа к интернету выросли до 50 Мбит/с.

В зоне улучшения 4G находится район железнодорожного вокзала, центральные улицы Биробиджана, улица Карла Маркса, Дальняя, Комсомольская и другие. Здесь расположены жилые дома, школы, больницы, магазины — места, где абоненты оператора ежедневно активно пользуются мобильным интернетом. Благодаря рефармингу пользователи могут более комфортно общаться с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук при голосовых соединениях, позволяет звонить и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

«С каждым годом растет активность пользователей и востребованность современной мобильной связи. При этом абонентам важно, чтобы воспользоваться 4G можно было в любой точке города. Мы повышаем качество мобильного интернета четвертого поколения, используя имеющиеся ресурсы — частоты, которые ранее были задействованы в сетях 2G и 3G. Это позволяет быстро нарастить скорость передачи данных и обеспечить для жителей Биробиджана возможность комфортно выходить в Интернет», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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теги: МегаФон развитие сетей Еврейская АО

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