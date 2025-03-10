Развитие сетей: МегаФон в Еврейской АО - жителям Биробиджана стали доступны более высокие скорости за счет рефарминга частот 3G под LTE

MForum.ru
10.03.2025,
Как сообщает МегаФон, средние скорости мобильного доступа к интернету выросли до 50 Мбит/с.
В зоне улучшения 4G находится район железнодорожного вокзала, центральные улицы Биробиджана, улица Карла Маркса, Дальняя, Комсомольская и другие. Здесь расположены жилые дома, школы, больницы, магазины — места, где абоненты оператора ежедневно активно пользуются мобильным интернетом. Благодаря рефармингу пользователи могут более комфортно общаться с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук при голосовых соединениях, позволяет звонить и одновременно пользоваться мобильным интернетом.
«С каждым годом растет активность пользователей и востребованность современной мобильной связи. При этом абонентам важно, чтобы воспользоваться 4G можно было в любой точке города. Мы повышаем качество мобильного интернета четвертого поколения, используя имеющиеся ресурсы — частоты, которые ранее были задействованы в сетях 2G и 3G. Это позволяет быстро нарастить скорость передачи данных и обеспечить для жителей Биробиджана возможность комфортно выходить в Интернет», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Еврейская АО
--
Публикации по теме:
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
08.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в ЕАО - оператор улучшил качество связи в пригороде Биробиджана / MForum.ru
13.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил 4G на объектах Транснефти в Приморье / MForum.ru
14.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон нарастил покрытие LTE в Еврейской автономии / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Конспекты, Q&A: МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 50 и Note 50 Pro с емкими АКБ / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru