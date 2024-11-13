Электроника: В МВД недовольны серверами на процессорах Эльбрус и сложностями в их получении

MForum.ru
13.11.2024,
Сомневался ли кто-либо, что отечественная вычислительная техника не будет надежной?
"Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров Эльбрус" заявил представитель МВД на заседании в Совете Федерации. Сегодня тему разбирают Ведомости.
Мало этого, ведомство столкнулось и с тем, что не может получить новые сервера на замену вышедшим из строя - все поставки из резерва расписаны на месяцы вперед, а новые сервера "временно не производятся".
Причем речь не идет о каких-то астрономических количествах, всего МВД закупило 709 серверов с Эльбрусами. Вряд ли все они вышли из строя, скорее всего речь идет о десятках изделий.
В МЦСТ проблему МВД обещают решить - "вопросы решаются", заявил директор по развитию МЦСТ Константин Трушкин. Не удивительно, учитывая, что речь идет о силовом ведомстве. Как именно будет решена проблема? "Подвинут" другого заказчика?
В МВД серверами на Эльбрусах в целом не слишком довольны - отмечено, что серверы на Эльбрус 8С не поддерживали загрузку ОС с носителей информации, возникали сложности при работе с отечественным системным ПО.
Можно предположить, что проблемы такого рода отмечает только МВД? Нет, Ведомости сообщают, что проблемы с (низкой?) производительностью серверов на процессорах Эльбрус испытывают банки, операторы, госкорпорации.
Коллеги из редакции обратилась ко мне за комментарием, попросили по-сути выступить в роли гадалки, отвечая на вопрос - почему так затруднены поставки продукции на процессорах Эльбрус. Поскольку инсайда на эту тему у меня нет, ответить мог только рассуждениями общего порядка.
Общеизвестный факт - TSMC прекратила сотрудничать с МЦСТ, не принимает заказы на выпуск пластин с кристаллами для процессоров Эльбрус. В этих условиях компания могла обратиться к другой фабрике, готовой взяться за исполнение заказа. Например, к какой-то фабрике в Китае.
Это, вероятно, потребовало цикла редизайна чипа и выпуска тестовых образцов, затем можно было бы перейти к серийному производству.
Можно было также попробовать возобновить производство каких-то из старых разработок процессоров Эльбрус на мощностях отечественного производителя - соответствующие эксперименты проходили с Микрон.
Далее остаются только догадки - что из этого делалось, и что в итоге пошло не так. В частности, в компаниях при введении внешнего управления нередки периоды повышенной турбулентности. Наш кейс?
В то же время вопрос внешнего управления вряд ли бы встал, если бы компания сумела стабильно снабжать российский рынок микропроцессорами. А значит, проблемы у МЦСТ были и до этого решения?
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теги: электроника российские сервера Эльбрус МЦСТ МВД российская вычислительная техника российские микропроцессоры
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