Анонсы: Infinix представил Note 50 и Note 50 Pro с емкими АКБ

10.03.2025, MForum.ru

Infinix анонсировала серию Note 50. Первые две устройства серии – Note 50 и Note 50 Pro – появились в Индонезии. Новинки поддерживают только сети LTE, но получили новый дизайн и более емкие батареи (по сравнению с их предшественниками).

Оба устройства получили идентичные экраны – 6,78-дюймовую AMOLED-панель разрешением Full HD+. Размер и разрешение аналогичные Note 40 и Note 40 Pro, но Infinix увеличила частоту обновления экрана до 144 Гц. В вырезе экрана Note 50 размещена 13 Мп фронтальная камера, Note 50 Pro оснащен 32 МП селфи-модулем.

Тыловая камера обоих устройство получила основной сенсор разрешением 50 Мп. В качестве вспомогательных Note 50 использует датчик глубины разрешением 2 МП и датчик светочувствительности. Note 50 Pro оснащен сверхширокоугольной камерой разрешением 8 МП и датчиком мерцания. Оба устройства предлагают оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Основа аппаратной части Infinix Note 50 и Note 50 Pro – чипсет Helio G100 от MediaTek. Обе новинки оснащены АКБ емкостью 5200 мАч, металлическим корпусом и поддерживают магнитную зарядку, похожую на MagSafe, со скоростью до 10 Вт. Проводная зарядка Note 50 ограничена мощностью 45 Вт проводной зарядкой, в то время как Pro достигает скорости проводной зарядки до 90 Вт.

Также отметим сканер отпечатков пальцев UD, FM-радио, NFC и XOS 15 на базе Android 15. Обе модели также соответствуют стандарту защиты от пыли и воды IP64.

Infinix Note 50 выпускается в зеленом, красном, сером и золотом цветах. Начальная цена в Индонезии за версию 8/256 ГБ составляет 2 699 000 индонезийских рупий (165 долларов США). Note 50 Pro представлен в более заметных цветах: фиолетовом, золотом, сером и серебристом, базовая версия с 8/256 ГБ стоит от 2 999 000 индонезийских рупий (182 доллара США).