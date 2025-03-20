Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта

MForum.ru
20.03.2025,
27 марта Infinix представит смартфон Note 50x. Производитель уже подтвердил, что новинка будет построена на базе Dimensity 7300 Ultimate. А теперь надежный источник сообщил, что цена Infinix Note 50x составит порядка 12 000 рупий ($140/€130).
Смартфон будет рекламироваться как устройство с «лучшим игровым опытом в сегменте». Кроме того, на официальном сайте Infinix сообщила, что Note 50x будет поставляться с аккумулятором «SolidCore» емкостью 5500 мАч и зарядкой 45 Вт.
В неофициальных источниках сообщается, аккумулятор Note 50x выдержит 2300 циклов зарядки без деградации, а 1% резервного заряда хватит на 2,2 часа разговоров. Кроме того, упоминается поддержка 10 Вт обратной проводной зарядки, наличие обходной зарядки и устройство мощностью 45 Вт в комплекте поставки.
Ранее Infinix подтвердила, что Note 50x будет поддерживать игры со скоростью 90 кадров в секунду, получит камеру 50 МП и сертификацию MIL-STD-810H. Он будет доступен в трех цветах, зеленая модель с задней панелью из веганской кожи.
© Антон Печеровый,
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