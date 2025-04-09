Анонсы: Infinix Note 50s 5G – самый тонкий телефон в Индии с дисплеем AMOLED 144 Гц

09.04.2025, MForum.ru

Infinix последовательно расширяет линейку Note 50 в Индии. Последней новинкой серии стал Infinix Note 50s 5G, позиционируемый как более премиальное устройство. Полные спецификации пока не раскрываются, но некоторые подробности о новинке производитель уже раскрыл.

Главной особенностью Infinix Note 50s 5G является его сверхтонкий профиль, который бренд продемонстрировал рядом с карандашом, чтобы показать, насколько он на самом деле изящный. По словам Infinix, это будет самый тонкий смартфон в своем сегменте. Он также является первым в своем классе, оснащенным 144 Гц 3D изогнутым AMOLED-дисплеем.

6,78-дюймовая панель разрешением FHD+ получила встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и 2304 Гц ШИМ-затемнение для снижения утомляемости глаз. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. 10-битный цвет и 100% покрытие DCI-P3 обещают яркие и точные визуальные эффекты.

Infinix Note 50s 5G будет доступен в трех цветовых вариантах: Titanium Grey, Ruby Red и Marine Drift Blue. Последний из них получит заднюю часть из веганской кожи с интересной особенностью — он использует технологию микрокапсуляции для выделения приятного аромата с течением времени. Infinix называет это «Energizing Scent-Tech», утверждая, что он может выделять тонкие верхние, средние и базовые ноты в течение шести месяцев в зависимости от использования и условий окружающей среды.

Хотя другие характеристики Note 50s 5G остаются в тайне. Но, говорят, что он будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX682.

Официальный анонс Infinix Note 50s 5G в Индии ожидается 18 апреля, а цена новинки составит менее 2000 рупий.