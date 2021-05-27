Подводная связь: В России начали производить волоконно-оптический подводный кабель для Арктики

15.06.2026, MForum.ru

В июне 2026 года Инкаб Холдинг завершил строительство производства подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК) в Приморском крае. Объем инвестиций оценивают в 1.2 млрд, из них порядка трети предоставил ФРП в формате льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

Инкаб Холдинг располагает и другой производственной площадкой, ООО Инкаб в Пермском крае, где компания выпускает так называемый оптический сердечник. Из него и будут производить (ООО Инкаб Дальний Восток) на Дальнем Востоке подводный кабель, пригодный к укладке и эксплуатации на глубинах до 4 тысяч метров.

Инкаб выпускает подводный ВОК с числом оптических волокон – до 96. Как ожидается, Инкаб сможет выпускать более 2.5 тысяч км подводного ВОК в год. Длина одной секции – до 50 км. В структуру холдинга входят также: ООО Инкаб Про (проектирование); ООО Окей-кабель (продажи); ООО ЦТК ВОЛС.Эксперт (обучение); ООО ВОЛС.Центр (поставки оборудования для строительства ВОЛС).

Источник и подробности: КоммерсантЪ

--

теги: ВОК подводный ВОК подводная связь кабели связи телеком отечественное производство Россия российское производство подводные кабели

--