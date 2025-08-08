Мобильная связь: Билайн улучшил связь еще в трех деревнях Новгородской области

16.06.2026, MForum.ru

Билайн сообщил о расширении покрытия и улучшении сети 4G в нескольких малых населенных пунктах Новгородской области.

В частности, качество мобильной связи и интернета по данным компании выросло в рабочем поселке Парфино и деревне Федорково (Парфинский район). Проведенные работы помогли повысить стабильность сети и увеличить доступность мобильного интернета для местных жителей и тех, кто приезжает в гости. Кроме того, Билайн впервые установил базовую станцию в деревне Вяжищи Новгородского района.

Главная местная достопримечательность – Николо-Вяжищский ставропигиальный женский монастырь, основанный в конце 14 века.

«Потребление мобильного интернета продолжает расти, в том числе в небольших населенных пунктах. Мы последовательно развиваем сеть в Новгородской области, чтобы наши клиенты могли пользоваться привычными цифровыми сервисами независимо от того, находятся ли они дома, на даче или в пути», - отмечает директор Новгородского отделения Билайна Алексей Сахаров.

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теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Новгородская область

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