Мобильная связь: Билайн улучшил связь еще в трех деревнях Новгородской области

MForum.ru
16.06.2026,
Билайн сообщил о расширении покрытия и улучшении сети 4G в нескольких малых населенных пунктах Новгородской области.
В частности, качество мобильной связи и интернета по данным компании выросло в рабочем поселке Парфино и деревне Федорково (Парфинский район). Проведенные работы помогли повысить стабильность сети и увеличить доступность мобильного интернета для местных жителей и тех, кто приезжает в гости. Кроме того, Билайн впервые установил базовую станцию в деревне Вяжищи Новгородского района.
Главная местная достопримечательность – Николо-Вяжищский ставропигиальный женский монастырь, основанный в конце 14 века.
«Потребление мобильного интернета продолжает расти, в том числе в небольших населенных пунктах. Мы последовательно развиваем сеть в Новгородской области, чтобы наши клиенты могли пользоваться привычными цифровыми сервисами независимо от того, находятся ли они дома, на даче или в пути», - отмечает директор Новгородского отделения Билайна Алексей Сахаров.
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теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Новгородская область
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