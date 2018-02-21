Микроэлектроника: Минпромторг отменил конкурс на изготовление опытных образцов установок для обработки необожженных керамических карт

18.06.2026, MForum.ru

Об этом сообщает CNews, ссылаясь на мнение РАН о нецелесообразности производства.

Идея конкурса была – создать установки на замену европейского оборудования KEKO, Словения, в частности, установки формирования отверстий в необожженной керамической карте, установки резки керамики и установки сборки необожженных керамических листов в стопку с последующим регулируемым поэтапным прессованием для производства перспективных образцов электронных компонентов.



Но, как видим, конкурс почему-то отменили.



Гадать о причинах отмены – дело неблагодарное. Лучше бы ознакомиться с обоснованиями, представленными РАН. Чисто гипотетически, можно предположить, что в РФ, например, пока нет возможности импортзаместить ключевые узлы установки. В этом случае, создание установки сохранило бы импортзависимость от поставщиков таких узлов. Другой вариант - необходимость перераспределения бюджетных средств с целью их нехватки, или для финансирования каких-то более приоритетных изделий. Производителям придется продолжить закупки за рубежом, напрямую или в рамках параллельного импорта. Как вариант - попытаться расширить или модернизировать используемое оборудование, восстановить списанное и т.п.



В целом, если говорить о керамике, то важным элементом его производства является установка ленточного литья из суспензии. Если нет такой установки, способной формировать качественную необожженную керамику, то не в чем будет и отверстия формировать, и нечего резать и собирать, нечего обжигать.



Керамические карты и подложки активно используют в России для создания корпусов микросхем и дял многослойных печатных плат. У этого материала, особенно у керамики на базе нитрида алюминия, немало интересных свойств, например, коэффициент теплового расширения керамики близок к тому, что у кремния, что предотвращает разрушение микросхем при перепаде температур. К тому же у керамики отличные изоляционные свойства. Все это приводит к активному использованию керамики в микроэлектронике.



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