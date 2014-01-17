Профессиональная радиосвязь: В России начали серийное производство портативных раций стандарта TETRA – МиниКом-АНР-3

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18.06.2026,
Рации производятся в России, получен сертификат соответствия Минцифры РФ, в реестр российского промышленного оборудования (РЭП) пока что не включены. Устройство ориентировано на применение в корпоративных и ведомственных сетях радиосвязи: в топливно-энергетическом комплексе, транспортной отрасли, промышленности и ЖКХ, экстренными службами, диспетчерскими бригадами и подразделениями общественной безопасности. Об этом сообщает канал «ё-Пром».
Хорошая новость. TETRA, хотя и разработана сто лет в обед, - один из лучших вариантов профессиональной радиосвязи, обеспечивающей гарантированную, надежную голосовую связь в любых условиях. Время установления вызова составляет менее 0.3 с, и система имеет 15 уровней приоритетов для диспетчерских команд.
Сотовая связь – не альтернатива TETRA. Ключевое отличие TETRA - это работа в режиме прямой связи (DMO), когда радиостанции могут общаться напрямую, без базовых станций и вышедшей из строя инфраструктуры. Именно этот режим и изолированность от внешних сетей делают TETRA незаменимым для экстренных служб и промышленности, работающей в удаленных районах без покрытия сотовой связи. Когда-нибудь переход на сети ШПД с отказом от TETRA все же состоится, но не в ближайшие 3-4 года.
В России TETRA активно используется, например, на сетях Связьтранснефти, активно использует этот стандарт РЖД, новые рации позволят заместить импортные терминалы. Кроме терминалов, выпускаются также и отечественные базовые станции – МиниКом-БСР-П.
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теги: TETRA профессиональная радиосвязь российское производство отечественная электроника производство электроники
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