Мобильная связь: МТС задействовала солнечные панели для резервирования электропитания «узловых» базовых станций сети сотовой связи

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18.06.2026,
МТС развернула системы резервирования электропитания на 10 БС в Калмыкии. Это оборудование позволит повысить готовность и бесперебойность работы сети в регионе, причем не только на тех БС, где оно установлено.
Солнечная энергия будет питать телеком-оборудование в отдаленных населенных пунктах – в Лагани, Буровом, Обильном, а также несколько базовых станций вдоль трассы «Элиста-Волгоград». Панели установили в местах, где отмечается нестабильность внешнего электропитания, а также на так называемых узловых базовых станциях.
фото предоставлено редакции пресс-службой МТС
Например, от солнечной энергии теперь питаются базовые станции, через которые проходят каналы связи Ставрополья и Калмыкии с Республикой Дагестан и Астраханской областью. Ранее, когда на этих объектах связи пропадало внешнее электропитание, потоки информации перераспределялись между резервными каналами. Из-за этого нагрузка на них возрастала, и могли возникать сложности со звонками и выходом в интернет. Теперь эти узловые базовые станции надежно защищены от обесточивания, а жители сразу нескольких регионов юга России - от возможных сложностей со связью.
Оборудование для резервного питания от солнца настроено таким образом, чтобы одновременно направлять электричество на базовые станции и со штатной электросети, и с солнечных панелей. В ясные дни базовые станции будут питаться преимущественно альтернативной энергией, в пасмурные дни - наоборот. В случае отключения внешнего электричества базовая станция перейдет на работу от аккумуляторов и солнечной энергии. Аккумуляторы постоянно подзаряжаются во время светового дня, чтобы в любой момент заменить штатное питание.
«Такая комбинированная схема позволяет нам одновременно и экономить внешнее электричество, что в конечном счете скажется на экологии, и продлять время полноценной работы базовых станций во время отключения внешнего электричества до 12 часов. Этого времени, как правило, достаточно для восстановления внешнего электропитания. В случае форс-мажора и более длительного отключения электричества солнечные панели с наступлением светового дня способны подзарядить аккумуляторы и снова вывести базовые станции в эфир. Калмыкия как один из самых солнечных регионов России идеально подходит для реализации таких решений», - прокомментировала директор подразделения МТС в Республике Калмыкия Байрта Тюрбеева.
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теги: мобильная связь резервирование питания солнечные батареи развитие сетей Калмыкия республика телеком
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