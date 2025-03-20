Микроэлектроника: Нанотроника зарегистрировала дочернее предприятие в Индии

22.06.2026, MForum.ru

О регистрации на рынке Индии (в Бангалоре) компании Nanotronica India Private Ltd сообщает Cnews. Но конкретики пока мало, не установлены даже целевые показатели по доле рынка или объему выручки. Похоже, это не регистрация в связи с уже заключенным контрактом, а лишь создание «плацдарма» для будущих свершений.

Одна из идей – наладить на рынке Индии локализованное производство производственного оборудования микроэлектроники, разработанных предприятиями Нанотроники (НИИТМа, НИИМЭ и других). Также индийская компания готова помогать в выходе на рынок Индии и другим российским производителям.

💎 Что могу сказать об этом проекте.

Индийский рынок - тяжелый, есть риски, что для работы на нем придется идти на множество компромиссов, которые и маржинальность снизят относительно кажущихся возможными, на первый взгляд, уровней, и интеллектуальной собственности можно лишиться.

Индия в целом куда больше ориентирована сейчас на «западный блок», чем на Россию. Конечно, «западный блок» старается не давать Индии весь объем современного производственного оборудования и технологий, предпочитая видеть Индию в качестве корпусировщиков-тестировщиков. Это дает российским бизнесам шанс… помочь Индии вырасти еще в одного гигантского конкурента, с которым не получится вести ценовую конкуренцию. Так что стратегически содействие Индии в области высоких технологий может оказаться вредным для России.

Для Индии характерна ситуация… назовем ее мягко «регуляторной неопределенности». Это высокорисковая среда, есть высокий риск конфликтов с локальным партнером по мере развития проектов.

Непонятно, зачем нужны рупии? Ограниченная конвертируемость этой валюты может создавать дополнительный вызов бизнесу. Впрочем, что-то, а выстраивать финансовые «схемы» у нас умеют.

🔹 Отдельно давайте подумаем над идеей – что, если наладить в Индии «дешевое» локализованное производство разработанного в РФ производственного оборудования? И затем его ввозить в РФ для использования на российском рынке, чтобы снизить затраты по сравнению с его производством в условиях дорогого российского производства?

На первый взгляд, схема может казаться интересной. Но, на мой взгляд, из-за сложностей индийского рынка и соответствующей цепочки поставок, может оказаться, что по итогам стоимость покупки окажется даже выше, чем если покупать это же оборудование у российского производителя. Плюс неприятная зависимость от локальной инфраструктуры и регуляторных условий Индии. Плюс немалые возможности «западных партнеров» оказывать влияние на индийских регуляторов, в конце концов, в западных партнерах на сегодня в Индии, кажется, заинтересованы больше.

Это все, конечно, не более, чем частное мнение. Уверен, что при грамотном подходе, Нанотроника сможет обойти ряд подводных камней. Но я пока сохраню определенный скептицизм в отношении этого проекта.

((Нанотроника входит в ГК Элемент и занимается разработкой производственного оборудования для производства микроэлектроники))

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