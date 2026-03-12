ЦОДы: ЦОДы станут отдельным видом деятельности

24.06.2026, MForum.ru

Подготовлен пакет изменений в законах в рамках дорожной карты с неприятным названием «Гильотина 2.0» (название отражает смысл – сокращение «обязательных требований» к строительству и эксплуатации объектов «социальной инфраструктуры»).

Основная идея изменений – устранить правовую неопределенность в статусе операторов ЦОДов, за счет введения в законодательство соответствующих понятий.



Деятельность в области ЦОД и майнинг получат самостоятельные коды ОКВЭД. Как ожидается, это позволит распространить на ЦОД льготы, например, упростить установление ограниченного права собственности, получение участков без торгов, прокладку кабелей, уведомительный порядок прокладки коммуникаций методом горизонтального бурения, смену назначения под ЦОД.



Также предлагается закрепить за ЦОДами статус особо значимого потребителя, снять для них ограничение по подключению к единой электросети при условии собственной генерации более 25 МВт; разрешить отказ от требований автоматического тушения водой или газом; разрешить включение в реестр ЦОДов не только действующих, но и проектируемых объектов; ввести профильные образовательные специальности и профессиональные стандарты; обеспечить защиту от «комплексного развития территорий»; распространение СПИКов на ЦОДы. Об этом рассказывают Ведомости.



Документ еще может претерпеть немало изменений до его принятия. Тем более, что некоторые предлагаемые изменения, похоже, противоречат идее инициативы –упростить жизнь операторам ЦОД, а не наоборот.

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теги: ЦОДы ЦОД дата-центры регулирование законодательные инициативы

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