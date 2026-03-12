ЦОДы: Минцифры просит отличать "полезные" ИИ-ЦОДы от майнинговых

MForum.ru
12.03.2026,
Соответствующее письмо направлено от Минцифры в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы ИИ (и 5G), - сегодня об этом пишет КоммерсантЪ.
В письме высказывается просьба вывести ЦОДы, используемые для ИИ и для критической IT-инфраструктуры из-под действия предлагаемого Минэнерго механизма оплаты "бери или плати".
Проблема в том, что в России, как и во многих других странах мира, не хватает объемов энергогенерации под растущие потребности в ЦОД-ах, как из-за цифровизации, так и из-за "пришествия ИИ". Суета с тарифами, разумеется, не станет решением, она может лишь затормозить строительство вычислительных мощностей, что будет бить по конкурентоспособности страны. Вместо наращивания тарифов нужно строить новые энергомощности, финансировать эту деятельность обязано государство, но есть ли для этого деньги в бюджете?
