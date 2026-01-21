Микроэлектроника: В Японии наблюдается рост спроса на электроэнергию в связи с развитием центров обработки данных и производством микросхем

MForum.ru
21.01.2026,
По прогнозам, спрос на электроэнергию в Японии вырастет на 5,3% в течение следующего десятилетия, чему будет способствовать увеличение потребления со стороны центров обработки данных и заводов по производству полупроводников, сообщила в среду национальная служба мониторинга энергосистемы. Такие данные приводит Reuters.
По прогнозам "Организации по межрегиональной координации операторов передачи электроэнергии Японии" (OCCTO), потребление электроэнергии в 2035 финансовом году, заканчивающемся в марте 2036 года, достигнет 846,13 млрд киловатт-часов (кВт·ч), что выше показателя в 803,37 млрд кВт·ч в 2025 финансовом году.
Наибольший рост будет наблюдаться в промышленном секторе, на 18,3% за этот период, в то время как потребление электроэнергии домохозяйствами, как ожидается, снизится на 5,7% из-за сокращения населения и достижений в области энергоэффективности.
Ожидается, что спрос на электроэнергию со стороны новых ЦОД и заводов по производству микросхем увеличится на 56,8 млрд кВт·ч к 2035 финансовому году.
Что же, это больше, чем планировалось ранее, но эти цифры не выглядят как-то апокалиптично. С таким ростом потребностей в электроэнергии в Японии, по идее, должны справиться не особенно напрягаясь. Другое дело, что прогнозы еще могут весьма измениться как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения потребления, слишком уж много факторов на это влияет.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: энергетика электроэнергетика ЦОДы Япония энергопотребление искусственный интеллект
--
Публикации по теме:
11.01. [Новости компаний] ЦОДы и ИИ: Будущее интеллектуальной инфраструктуры / MForum.ru
11.07. [Новости компаний] Аналитика. Сотовая связь: К 2029 году рынок AI RAN превысит $10 млрд / MForum.ru
15.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1) / MForum.ru
25.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru