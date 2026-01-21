Микроэлектроника: В Японии наблюдается рост спроса на электроэнергию в связи с развитием центров обработки данных и производством микросхем

21.01.2026, MForum.ru

По прогнозам, спрос на электроэнергию в Японии вырастет на 5,3% в течение следующего десятилетия, чему будет способствовать увеличение потребления со стороны центров обработки данных и заводов по производству полупроводников, сообщила в среду национальная служба мониторинга энергосистемы. Такие данные приводит Reuters.

По прогнозам "Организации по межрегиональной координации операторов передачи электроэнергии Японии" (OCCTO), потребление электроэнергии в 2035 финансовом году, заканчивающемся в марте 2036 года, достигнет 846,13 млрд киловатт-часов (кВт·ч), что выше показателя в 803,37 млрд кВт·ч в 2025 финансовом году.

Наибольший рост будет наблюдаться в промышленном секторе, на 18,3% за этот период, в то время как потребление электроэнергии домохозяйствами, как ожидается, снизится на 5,7% из-за сокращения населения и достижений в области энергоэффективности.

Ожидается, что спрос на электроэнергию со стороны новых ЦОД и заводов по производству микросхем увеличится на 56,8 млрд кВт·ч к 2035 финансовому году.

Что же, это больше, чем планировалось ранее, но эти цифры не выглядят как-то апокалиптично. С таким ростом потребностей в электроэнергии в Японии, по идее, должны справиться не особенно напрягаясь. Другое дело, что прогнозы еще могут весьма измениться как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения потребления, слишком уж много факторов на это влияет.

