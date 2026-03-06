Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы

Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы

06.03.2026

Вслед за смартфонами Nothing представила первый по-настоящему массовый аксессуар — накладные наушники Headphone (a). Модель позиционируется как младшая версия прошлогодних Headphone (1), но по некоторым параметрам выглядит даже интереснее. Особенно если говорить об автономности.

Новинка доступна в четырех расцветках: белой, черной, розовой и лимитированной желтой. Вес — 310 граммов, амбушюры с эффектом памяти обещают комфорт при долгом ношении. Защита от пыли и пота по стандарту IP52 — не для пробежек под ливнем, но для спортзала или прогулок в городе хватит.

Nothing осталась верна себе в органах управления. Вместо сенсорных панелей — физические элементы: ролик регулировки громкости, клавиши переключения треков и переключения режимов шумоподавления. Это удобно: промахнуться в темноте или в кармане сложно. Кнопка вдобавок умеет работать как пульт для камеры смартфона и переключать приложения через функцию Channel Hop.

Главная фишка Headphone (a) — заявленные 135 часов работы от одного заряда. Для накладных наушников с активным шумодавом это аномально много. Даже лидеры рынка вроде Sony или Bose обычно предлагают 30–50 часов. Если верить спецификациям, пятиминутной подзарядки хватит на пять часов прослушивания. В режиме «забыл дома зарядку» можно смело уезжать в командировку на две недели и не переживать.

Внутри — 40-миллиметровые драйверы с титановым покрытием. Поддерживаются Hi-Res Audio Wireless и кодек LDAC для качественной передачи по Bluetooth. Три микрофона отвечают за голосовые вызовы, три预设 режима активного шумоподавления позволяют адаптироваться к обстановке.

В фирменном приложении Nothing X доступен восьмиполосный эквалайзер и алгоритм Bass Enhancement для любителей добавить «низам» глубины. Набор стандартный, но достаточный для тонкой настройки.

Nothing Headphone (a) — редкий случай, когда «младшая» модель не выглядит урезанной. Да, это не премиальный аудиофильский продукт, но за £149 / €159 компания предлагает то, чего нет у гигантов: уникальный дизайн в духе бренда и фантастическую автономность.

Конкуренты в этом ценовом сегменте (JBL Tune 760NC, Sony WH-CH720N) работают от батареи в разы меньше. Если реальные тесты подтвердят хотя бы 100–120 часов, это станет убийственным аргументом для покупки. Единственный риск — эргономика и качество звука, но здесь ничего не узнаешь без живого прослушивания.

Цены составит £149 / $199 / €159. Старт продаж в белом, черном, розовом цветах начнутся 13 марта, а лимитированный желтый появится 6 апреля. Предзаказ на сайте Nothing и у партнеров уже открыт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

