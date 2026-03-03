Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K

MForum.ru
Компания Tecno официально представила Camon 50 Ultra 5G — новую топовую модель в своей популярной серии Camon. Устройство предлагает значительные улучшения по сравнению с Pro-версией, включая более мощный чипсет, увеличенную батарею и флагманскую защиту корпуса.
Ключевые характеристики:
Дизайн и модуль камеры остались схожи с моделью Camon 50 Pro . Смартфон будет доступен в четырёх цветах: Orange, Green, Purple и Black. Ожидаемая стартовая цена в Европе — около €400. Точные даты продаж пока не раскрыты.
Camon 50 Ultra 5G — амбициозная попытка Tecno закрепиться в верхней части среднего сегмента ($400-450). Компания делает ставку на несколько ключевых преимуществ:
Tecno сохраняет разумный баланс: Dimensity 7400 Ultimate обеспечивает достаточную производительность без перегрева, а 45-ваттная зарядка — быстрый набор ёмкости.
Главный вопрос сможет ли Tecno убедить покупателей в Европе и Азии платить €400 за бренд, который традиционно ассоциировался с бюджетным сегментом. Если качество камер и сборки подтвердит ожидания, Camon 50 Ultra имеет все шансы стать "тёмной лошадкой" 2026 года, оттянув на себя часть аудитории у Samsung Galaxy A56 и даже будущего Galaxy A57, а также Xiaomi Redmi Note 14 Pro и аналогиных устройств.
