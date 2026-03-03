Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K

MForum.ru

Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K

03.03.2026, MForum.ru

Компания Tecno официально представила Camon 50 Ultra 5G — новую топовую модель в своей популярной серии Camon. Устройство предлагает значительные улучшения по сравнению с Pro-версией, включая более мощный чипсет, увеличенную батарею и флагманскую защиту корпуса.

Ключевые характеристики:

  • Дисплей: 6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Поддержка HDR10 и защита стеклом Gorilla Glass Victus 2.
  • Процессор и память: Чипсет MediaTek Dimensity 7400 Ultimate в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
  • Тыловая камера: основной сенсор 50 Мп (широкоугольный сенсор), телефото-камера 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и OIS, ультраширокоугольная камера 8 Мп.
  • Фронтальная камера: 50 Мп с автофокусом.
  • Автономность: Аккумулятор 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и технологии bypass charging.
  • Защита и корпус: Степени защиты IP68 и IP69K, сертификация MIL-STD-810 . Задняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i.
  • Программное обеспечение: Android 16 с оболочкой HiOS 16, обещание 3 обновлений ОС.
  • Дополнительно: Wi-Fi 6, NFC, ИК-порт, стереодинамики, FM-радио.

Дизайн и модуль камеры остались схожи с моделью Camon 50 Pro . Смартфон будет доступен в четырёх цветах: Orange, Green, Purple и Black. Ожидаемая стартовая цена в Европе — около €400. Точные даты продаж пока не раскрыты.

Camon 50 Ultra 5G — амбициозная попытка Tecno закрепиться в верхней части среднего сегмента ($400-450). Компания делает ставку на несколько ключевых преимуществ:

  • Камеры: Два 50-мегапиксельных модуля (основной и телефото) с OIS — это характеристики, которые часто отсутствуют у прямых конкурентов в этом ценовом диапазоне.
  • Защита: IP68/IP69K и MIL-STD-810 — уникальное предложение для данного класса, делающее смарттон привлекательным для активных пользователей и работы в сложных условиях.
  • Дисплей: 144 Гц и 1.5K разрешение — визуально заметное преимущество для любителей игр и видео.
  • Автономность: 6500 мАч с bypass charging — решение проблем нагрева и долговечности батареи во время длительных игровых сессий.

Tecno сохраняет разумный баланс: Dimensity 7400 Ultimate обеспечивает достаточную производительность без перегрева, а 45-ваттная зарядка — быстрый набор ёмкости.

Главный вопрос сможет ли Tecno убедить покупателей в Европе и Азии платить €400 за бренд, который традиционно ассоциировался с бюджетным сегментом. Если качество камер и сборки подтвердит ожидания, Camon 50 Ultra имеет все шансы стать "тёмной лошадкой" 2026 года, оттянув на себя часть аудитории у Samsung Galaxy A56 и даже будущего Galaxy A57, а также Xiaomi Redmi Note 14 Pro и аналогиных устройств.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Tecno работает над серией смартфонов Camon 40 / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: