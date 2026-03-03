Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K

03.03.2026, MForum.ru

Компания Tecno официально представила Camon 50 Ultra 5G — новую топовую модель в своей популярной серии Camon. Устройство предлагает значительные улучшения по сравнению с Pro-версией, включая более мощный чипсет, увеличенную батарею и флагманскую защиту корпуса.

Ключевые характеристики:

Дисплей: 6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Поддержка HDR10 и защита стеклом Gorilla Glass Victus 2.

6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Поддержка HDR10 и защита стеклом Gorilla Glass Victus 2. Процессор и память: Чипсет MediaTek Dimensity 7400 Ultimate в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Чипсет MediaTek Dimensity 7400 Ultimate в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера: основной сенсор 50 Мп (широкоугольный сенсор), телефото-камера 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и OIS, ультраширокоугольная камера 8 Мп.

основной сенсор 50 Мп (широкоугольный сенсор), телефото-камера 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и OIS, ультраширокоугольная камера 8 Мп. Фронтальная камера: 50 Мп с автофокусом.

50 Мп с автофокусом. Автономность: Аккумулятор 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и технологии bypass charging.

Аккумулятор 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и технологии bypass charging. Защита и корпус: Степени защиты IP68 и IP69K, сертификация MIL-STD-810 . Задняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i.

Степени защиты IP68 и IP69K, сертификация MIL-STD-810 . Задняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Программное обеспечение: Android 16 с оболочкой HiOS 16, обещание 3 обновлений ОС.

Android 16 с оболочкой HiOS 16, обещание 3 обновлений ОС. Дополнительно: Wi-Fi 6, NFC, ИК-порт, стереодинамики, FM-радио.

Дизайн и модуль камеры остались схожи с моделью Camon 50 Pro . Смартфон будет доступен в четырёх цветах: Orange, Green, Purple и Black. Ожидаемая стартовая цена в Европе — около €400. Точные даты продаж пока не раскрыты.

Camon 50 Ultra 5G — амбициозная попытка Tecno закрепиться в верхней части среднего сегмента ($400-450). Компания делает ставку на несколько ключевых преимуществ:

Камеры: Два 50-мегапиксельных модуля (основной и телефото) с OIS — это характеристики, которые часто отсутствуют у прямых конкурентов в этом ценовом диапазоне.

Два 50-мегапиксельных модуля (основной и телефото) с OIS — это характеристики, которые часто отсутствуют у прямых конкурентов в этом ценовом диапазоне. Защита: IP68/IP69K и MIL-STD-810 — уникальное предложение для данного класса, делающее смарттон привлекательным для активных пользователей и работы в сложных условиях.

IP68/IP69K и MIL-STD-810 — уникальное предложение для данного класса, делающее смарттон привлекательным для активных пользователей и работы в сложных условиях. Дисплей: 144 Гц и 1.5K разрешение — визуально заметное преимущество для любителей игр и видео.

144 Гц и 1.5K разрешение — визуально заметное преимущество для любителей игр и видео. Автономность: 6500 мАч с bypass charging — решение проблем нагрева и долговечности батареи во время длительных игровых сессий.

Tecno сохраняет разумный баланс: Dimensity 7400 Ultimate обеспечивает достаточную производительность без перегрева, а 45-ваттная зарядка — быстрый набор ёмкости.

Главный вопрос сможет ли Tecno убедить покупателей в Европе и Азии платить €400 за бренд, который традиционно ассоциировался с бюджетным сегментом. Если качество камер и сборки подтвердит ожидания, Camon 50 Ultra имеет все шансы стать "тёмной лошадкой" 2026 года, оттянув на себя часть аудитории у Samsung Galaxy A56 и даже будущего Galaxy A57, а также Xiaomi Redmi Note 14 Pro и аналогиных устройств.