Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс

24.02.2026,
Следующее поколение популярной серии Galaxy A от Samsung, судя по всему, приближается к официальному релизу. Модели Galaxy A37 и Galaxy A57 были обнаружены в базе данных сертификации IMDA (Infocomm Media Development Authority) в Сингапуре, что является верным признаком скорого глобального запуска.
Устройства зарегистрированы под модельными номерами A376B/DS для Galaxy A37 и SM-A576B/DS для Galaxy A57. Суффикс "DS" традиционно указывает на поддержку двух SIM-карт (Dual SIM) . Как это обычно бывает, документы IMDA не раскрывают технических характеристик, но подтверждают наличие стандартных модулей связи, включая 5G, Bluetooth и Wi-Fi.
Это не первое появление новинок в открытых источниках. Ранее они уже были замечены на платформах сертификации по всему миру, включая китайский TENAA, а также в базе Geekbench, которая приоткрыла завесу тайны над их процессорами.
Согласно многочисленным утечкам, Samsung в этом году делает ставку на собственные процессоры Exynos в обеих моделях среднего уровня.
Ожидается, что оба смартфона получат 6,6- или 6,7-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц . Разрешение экранов, скорее всего, будет FHD+.
Важным апгрейдом для всей линейки станет единый стандарт автономности: и A37, и A57, по слухам, оснастят аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
В плане фотографических возможностей модели также будут близки. Оба аппарата, предположительно, получат основную 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией (OIS) . Различия, скорее всего, проявятся во вспомогательных сенсорах:
Фронтальная камера у обеих новинок будет 12-мегапиксельной. Различается и ожидаемая степень защиты корпуса: для A57 прогнозируют IP68, а для A37 — IP67 . Также A57 обещает быть рекордно тонким — всего 6,9 мм при весе 182 грамма.
Первоначально появление новинок ожидалось в феврале, однако, по данным инсайдеров, презентацию решено было перенести. Это объясняется желанием Samsung не создавать информационный шум вокруг Galaxy A в преддверии глобального анонса флагманской серии Galaxy S26, который состоится 25 февраля . Таким образом, наиболее вероятным окном для дебюта Galaxy A37 и Galaxy A57 сейчас называется март 2026 года.
Предстоящие Galaxy A37 и A57 демонстрируют интересную стратегию Samsung в сегменте «доступный премиум». Вместо революционных изменений, компания, судя по всему, делает ставку на унификацию ключевых пользовательских характеристик.
Для покупателя это означает, что независимо от выбранной модели, он получит схожий опыт в главном: плавный 120-герцовый экран, отличную автономность с быстрой зарядкой 45 Вт и качественную основную камеру с OIS. Такая преемственность создаёт чёткие ожидания от бренда и упрощает выбор.
Разделение же происходит по второстепенным, но важным параметрам: более мощный процессор и лучшая защита от воды у A57 против чуть более доступной цены и достаточной производительности у A37. Это позволяет Samsung покрыть максимально широкий слой пользователей внутри одного ценового коридора, предлагая им градуированный апгрейд за дополнительные деньги, не вынуждая переплачивать за ненужные функции. Если слухи подтвердятся, мартовский анонс может стать одним из самых громких событий в среднем сегменте в 2026 году.
© Антон Печеровый,
