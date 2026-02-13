Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО

MForum.ru
Индийский бренд Lava представил третье поколение сверхбюджетного смартфона — Lava Yuva Star 3. Новинка развивает концепцию доступного устройства с упором на чистый софт и базовую защиту от внешних воздействий, предлагая минимум необходимых функций по максимально низкой цене.
Технические характеристики:
Lava Yuva Star 3 будет доступен в двух цветовых вариантах: Indus Black и Siachen White. Цена 7 499 индийских рупий (~$83/€70). Продажи на индийском рынке стартуют в марте 2026 года. Производитель также гарантирует фирменное бесплатное домашнее обслуживание.
Lava Yuva Star 3 — это не попытка конкурировать по характеристикам с Realme, Xiaomi или Itel. Это устройство, созданное под чётко очерченную аудиторию: пользователи, которым нужен максимально честный телефон за минимальные деньги. Отказ от раздутых маркетинговых обещаний и предустановленного мусора в сочетании с Android 15 Go (облегчённая версия ОС) обеспечивает предсказуемо плавную работу на слабом железе.
Защита IP64 в этом сегменте — редкое явление, как и обещание чистого интерфейса. Это делает Yuva Star 3 идеальным выбором для:
Lava продолжает выстраивать репутацию «индийского производителя с человеческим лицом», делая ставку на доверие и локальную сборку, а не на гонку мегагерц и мегапикселей.
