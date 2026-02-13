Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО

13.02.2026, MForum.ru

Индийский бренд Lava представил третье поколение сверхбюджетного смартфона — Lava Yuva Star 3. Новинка развивает концепцию доступного устройства с упором на чистый софт и базовую защиту от внешних воздействий, предлагая минимум необходимых функций по максимально низкой цене.

Технические характеристики:

Дисплей: 6.75-дюймовая HD+ LCD-панель с частотой обновления 90 Гц. Для своей ценовой категории наличие повышенной герцовки — конкурентное преимущество.

6.75-дюймовая HD+ LCD-панель с частотой обновления 90 Гц. Для своей ценовой категории наличие повышенной герцовки — конкурентное преимущество. Платформа: Чипсет Unisoc SC9863A — решение начального уровня, ориентированное на базовые задачи, мессенджеры и звонки.

Чипсет Unisoc SC9863A — решение начального уровня, ориентированное на базовые задачи, мессенджеры и звонки. Память: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ.

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. Камеры: Основная двойная камера: 13 Мп (главный сенсор) + 0.08 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера для селфи — 5 Мп.

Основная двойная камера: 13 Мп (главный сенсор) + 0.08 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера для селфи — 5 Мп. Аккумулятор: Ёмкость 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт через порт USB-C.

Ёмкость 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт через порт USB-C. Дополнительно: Боковой сканер отпечатков пальцев, функция анонимной записи разговоров, рейтинг защиты от пыли и влаги IP64.

Боковой сканер отпечатков пальцев, функция анонимной записи разговоров, рейтинг защиты от пыли и влаги IP64. Программное обеспечение: Android 15 Go Edition. Ключевое преимущество — отсутствие предустановленного bloatware (ненужного ПО и рекламы).

Lava Yuva Star 3 будет доступен в двух цветовых вариантах: Indus Black и Siachen White. Цена 7 499 индийских рупий (~$83/€70). Продажи на индийском рынке стартуют в марте 2026 года. Производитель также гарантирует фирменное бесплатное домашнее обслуживание.

Lava Yuva Star 3 — это не попытка конкурировать по характеристикам с Realme, Xiaomi или Itel. Это устройство, созданное под чётко очерченную аудиторию: пользователи, которым нужен максимально честный телефон за минимальные деньги. Отказ от раздутых маркетинговых обещаний и предустановленного мусора в сочетании с Android 15 Go (облегчённая версия ОС) обеспечивает предсказуемо плавную работу на слабом железе.

Защита IP64 в этом сегменте — редкое явление, как и обещание чистого интерфейса. Это делает Yuva Star 3 идеальным выбором для:

Пожилых людей, которым нужен простой и понятный аппарат.

Детей в качестве первого смартфона.

Работников физического труда, где важна защищённость от пыли и брызг.

Lava продолжает выстраивать репутацию «индийского производителя с человеческим лицом», делая ставку на доверие и локальную сборку, а не на гонку мегагерц и мегапикселей.