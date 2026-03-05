Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93

MForum.ru

Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93

05.03.2026, MForum.ru

Компания Tecno вывела на индийский рынок новый ультрабюджетный смартфон Tecno Pop X. Аппарат пытается выделиться на фоне конкурентов неожиданными для своей ценовой категории фишками: высокой частотой обновления экрана и возможностью работать в режиме рации без сотовой связи.

Pop X получил 6.75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+. Но главное — частота обновления 120 Гц. Для сегмента до $100 это большая редкость, обычно бюджетники довольствуются стандартными 60 Гц. Благодаря этому интерфейс и прокрутка контента будут выглядеть заметно плавнее, чем у одноклассников.

Корпус неожиданно получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 — мелочь, а приятно. Доступные цвета: белый и зеленый.

Сзади установлен основной 13-мегапиксельный сенсор в сопровождении двойной LED-вспышки. Рядом с модулем камеры нашлось место и для инфракрасного датчика. Фронталка — 8 МП для селфи и видеозвонков.

Программная основа — Android 15 с оболочкой HiOS. Внутрь также интегрировали голосового ассистента Ella, который понимает несколько индийских языков. Это явный намек на целевую аудиторию: Tecno продолжает делать ставку на локальные рынки.

«Сердцем» устройства стал чип Unisoc T7250. Оперативной памяти 4 ГБ (LPDDR4x), встроенной — 64 ГБ (eMMC). Слота для карты памяти тоже не обделили. Из фоточасти можно упомянуть 13 Мп основной сенсор и ИК-датчик в блоке камер. Аккумулятор 5000 мАч — стандарт для современных бюджетников. А вот зарядка всего 15 Вт, что даже в этом сегменте весьма скромно.

Но самое интересное в Tecno Pop X — это функция «no network communication». По сути, это цифровая рация, работающая по принципу push-to-talk. Tecno заявляет, что два совместимых аппарата могут общаться в радиусе до 1.5 км без участия сотовых вышек и Wi-Fi. Технология явно рассчитана на походы, стройки или удаленные районы с плохим покрытием.

Tecno Pop X — яркий пример того, как бренды пытаются оживить скучный ультрабюджетный сегмент. 120-герцевый экран за такие деньги — это сильный ход, который заметит даже неискушенный пользователь. Функция рации — история более нишевая, но она создает вау-эффект и информационный повод.

Однако за красивыми цифрами скрываются компромиссы. Устаревший eMMC-накопитель, медленная зарядка, скромная фоточасть и слабый процессор Unisoc — это плата за необычные возможности. Но для своей аудитории (например, пожилых людей или рабочих) Pop X может стать идеальной «звонилкой» с долгим временем работы и парой killer-фич.

Tecno Pop X оценен в 8499 индийских рупий (примерно $93). По акции в первые дни его можно будет купить за 7749 рупий ($85). Продажи стартуют 6 марта на Amazon и в офлайн-магазинах Индии.

© Антон Печеровый, MForum.ru

Публикации по теме:

04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru

04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: