Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93

05.03.2026, MForum.ru

Компания Tecno вывела на индийский рынок новый ультрабюджетный смартфон Tecno Pop X. Аппарат пытается выделиться на фоне конкурентов неожиданными для своей ценовой категории фишками: высокой частотой обновления экрана и возможностью работать в режиме рации без сотовой связи.

Pop X получил 6.75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+. Но главное — частота обновления 120 Гц. Для сегмента до $100 это большая редкость, обычно бюджетники довольствуются стандартными 60 Гц. Благодаря этому интерфейс и прокрутка контента будут выглядеть заметно плавнее, чем у одноклассников.

Корпус неожиданно получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 — мелочь, а приятно. Доступные цвета: белый и зеленый.

Сзади установлен основной 13-мегапиксельный сенсор в сопровождении двойной LED-вспышки. Рядом с модулем камеры нашлось место и для инфракрасного датчика. Фронталка — 8 МП для селфи и видеозвонков.

Программная основа — Android 15 с оболочкой HiOS. Внутрь также интегрировали голосового ассистента Ella, который понимает несколько индийских языков. Это явный намек на целевую аудиторию: Tecno продолжает делать ставку на локальные рынки.

«Сердцем» устройства стал чип Unisoc T7250. Оперативной памяти 4 ГБ (LPDDR4x), встроенной — 64 ГБ (eMMC). Слота для карты памяти тоже не обделили. Из фоточасти можно упомянуть 13 Мп основной сенсор и ИК-датчик в блоке камер. Аккумулятор 5000 мАч — стандарт для современных бюджетников. А вот зарядка всего 15 Вт, что даже в этом сегменте весьма скромно.

Но самое интересное в Tecno Pop X — это функция «no network communication». По сути, это цифровая рация, работающая по принципу push-to-talk. Tecno заявляет, что два совместимых аппарата могут общаться в радиусе до 1.5 км без участия сотовых вышек и Wi-Fi. Технология явно рассчитана на походы, стройки или удаленные районы с плохим покрытием.

Tecno Pop X — яркий пример того, как бренды пытаются оживить скучный ультрабюджетный сегмент. 120-герцевый экран за такие деньги — это сильный ход, который заметит даже неискушенный пользователь. Функция рации — история более нишевая, но она создает вау-эффект и информационный повод.

Однако за красивыми цифрами скрываются компромиссы. Устаревший eMMC-накопитель, медленная зарядка, скромная фоточасть и слабый процессор Unisoc — это плата за необычные возможности. Но для своей аудитории (например, пожилых людей или рабочих) Pop X может стать идеальной «звонилкой» с долгим временем работы и парой killer-фич.

Tecno Pop X оценен в 8499 индийских рупий (примерно $93). По акции в первые дни его можно будет купить за 7749 рупий ($85). Продажи стартуют 6 марта на Amazon и в офлайн-магазинах Индии.