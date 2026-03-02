MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч

MForum.ru
Компания Honor официально представила на выставке MWC 2026 новое поколение складных смартфонов — Honor Magic V6. Устройство устанавливает новые стандарты для индустрии, став первым в мире складным смартфоном с комбинированной защитой IP68 и IP69 . При этом аппарат сохранил рекордно тонкий корпус и получил множество аппаратных улучшений.
Honor Magic V6 будет доступен в четырёх цветах: Red, Gold, White и Black . Информация о ценах и дате начала продаж пока не раскрыта.
Honor Magic V6 — это не просто очередное обновление, а качественный скачок в зрелости технологии складных устройств. Компания решила три главные проблемы, сдерживавшие массовое принятие форм-фактора:
Отдельного внимания заслуживает интеграция с экосистемой Apple. Honor делает смелый шаг, пытаясь переманить пользователей iPhone и Mac, предлагая им бесшовную работу с устройствами бренда. Это может стать мощным аргументом для тех, кто давно хотел попробовать складной смартфон, но боялся потерять связь с другими Apple-устройствами.
Если Honor удастся удержать цену на конкурентном уровне (ожидается около €2000), Magic V6 имеет все шансы стать не просто лучшим складным смартфоном 2026 года, но и первым по-настоящему массовым предложением в этом сегменте. Единственный вопрос — как быстро компания сможет наладить глобальные поставки и удовлетворить неизбежно высокий спрос.
