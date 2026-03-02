MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч

02.03.2026, MForum.ru

Компания Honor официально представила на выставке MWC 2026 новое поколение складных смартфонов — Honor Magic V6. Устройство устанавливает новые стандарты для индустрии, став первым в мире складным смартфоном с комбинированной защитой IP68 и IP69 . При этом аппарат сохранил рекордно тонкий корпус и получил множество аппаратных улучшений.

Инженерные инновации:
  • Защита от воды и пыли: IP68 (полная пылезащита и погружение в воду) и IP69 (защита от струй воды высокого давления и высоких температур) — уникальное достижение для складного форм-фактора.
  • Шарнир: Обновлённый Super Steel Hinge из прочнейшей стали, доступной на рынке, рассчитан на 500 000 циклов складывания.
  • Габариты: В сложенном состоянии толщина составляет 8.75 мм (как у iPhone 17 Pro Max), вес — 219 граммов (для белой версии). В разложенном виде толщина — всего 4 мм.

Дисплеи:
  • Внутренний экран: 7.95-дюймовый LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 2172 x 2352 пикселя и адаптивной частотой 1-120 Гц. Глубина складки уменьшена на 44%, добавлен новый антибликовый слой. Пиковая яркость — 5000 нит.
  • Внешний экран: 6.52-дюймовый LTPO 2.0 AMOLED с FHD+ разрешением и пиковой яркостью 6000 нит.
  • Стилус и камеры: Оба экрана поддерживают ввод стилусом и оснащены 20-мегапиксельными фронтальными камерами.

Производительность и память:
  • Чипсет: Snapdragon 8 Elite Gen 5 — новейший флагманский процессор Qualcomm.
  • Память: 16 ГБ LPDDR5X RAM и 512 ГБ UFS 4.1 накопитель.

Камеры:
  • Основная камера: 50 Мп с диафрагмой f/1.6 и OIS.
  • Перископный телефото: 64 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным оптическим зумом.
  • Ультраширокоугольная камера: 50 Мп.

Автономность и зарядка:
  • Аккумулятор: 6660 мАч (кремний-углеродный, 25% кремния, плотность энергии 921 Вт•ч/л).
  • Зарядка: Проводная 80 Вт, беспроводная 66 Вт, поддержка обратной беспроводной зарядки.

Программное обеспечение и экосистема
  • ОС: MagicOS 10 на базе Android 16 с обещанием 7 крупных обновлений Android.
  • Интеграция с Apple: Honor Connect теперь поддерживает двустороннюю синхронизацию уведомлений с iPhone, iPad и Apple Watch . Пользователи Mac могут обмениваться файлами с Magic V6 и использовать его основной экран в качестве второго дисплея.

Honor Magic V6 будет доступен в четырёх цветах: Red, Gold, White и Black . Информация о ценах и дате начала продаж пока не раскрыта.

Honor Magic V6 — это не просто очередное обновление, а качественный скачок в зрелости технологии складных устройств. Компания решила три главные проблемы, сдерживавшие массовое принятие форм-фактора:

  • Надёжность: IP68/IP69 в складном корпусе — то, чего ждали годы. Это делает Magic V6 пригодным для использования в любых условиях, включая дождь, пыль и даже случайные падения в воду.
  • Долговечность: 500 000 циклов складывания гарантируют, что шарнир переживёт сам смартфон.
  • Автономность: 6660 мАч с кремний-углеродной технологией в сочетании с рекордно быстрой беспроводной зарядкой 66 Вт решают проблему "однодневной" работы складных устройств.

Отдельного внимания заслуживает интеграция с экосистемой Apple. Honor делает смелый шаг, пытаясь переманить пользователей iPhone и Mac, предлагая им бесшовную работу с устройствами бренда. Это может стать мощным аргументом для тех, кто давно хотел попробовать складной смартфон, но боялся потерять связь с другими Apple-устройствами.

Если Honor удастся удержать цену на конкурентном уровне (ожидается около €2000), Magic V6 имеет все шансы стать не просто лучшим складным смартфоном 2026 года, но и первым по-настоящему массовым предложением в этом сегменте. Единственный вопрос — как быстро компания сможет наладить глобальные поставки и удовлетворить неизбежно высокий спрос.

