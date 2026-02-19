Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч

MForum.ru

Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч

19.02.2026, MForum.ru

Компания Infinix официально представила в Индии смартфон Infinix Note Edge 5G, который был анонсирован на глобальном рынке в прошлом месяце. Устройство претендует на звание первого в стране аппарата на чипсете MediaTek Dimensity 7100 и предлагает сочетание премиального дизайна, яркого дисплея и ёмкой батареи по конкурентной цене.

  • Дисплей и дизайн: 6.78-дюймовый изогнутый LTPS AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает впечатляющих 4500 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 7i, имеет минимальные рамки (1.87 мм) и интегрированный сканер отпечатков пальцев.
  • Производительность: Чипсет MediaTek Dimensity 7100 (произведён по 6-нм техпроцессу) обеспечивает, по заявлению производителя, результат более 750 000 баллов AnTuTu. В паре с ним работают оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 2.2 (варианты: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ).
  • Автономность: Главная особенность — кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной и 10-ваттной обратной проводной зарядки.
  • Камеры: Основная камера — 50 Мп (f/1.8) с поддержкой записи видео в 2K при 30 к/с. Фронтальная камера — 13 Мп с углом обзора 82 градуса.
  • Защита и связь: Корпус получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP65. Присутствуют стереодинамики, настроенные JBL, ИК-датчик, NFC и 5G.
  • Программное обеспечение: Работает на Android 16 с оболочкой XOS 16, включающей набор AI-функций.
  • Габариты: Толщина корпуса — всего 7.2 мм, вес варьируется от 185 до 190 г в зависимости от цвета.

Infinix Note Edge 5G будет доступен в трёх цветах: Lunar Titanium, Stellar Blue и Silk Green. Продажи стартуют 25 февраля на площадке Flipkart и в официальном онлайн-магазине Infinix India. Цены установлены следующим образом:

  • 6 ГБ / 128 ГБ: 21 999 индийских рупий (~$245)
  • 8 ГБ / 128 ГБ: 23 999 индийских рупий (~$265)
  • 8 ГБ / 256 ГБ: 25 999 индийских рупий (~$285)

Infinix Note Edge 5G выходит на крайне конкурентный индийский рынок с чётко выверенным набором преимуществ. Компания делает ставку на три ключевых фактора:

  • Дисплей: Изогнутый AMOLED с рекордной пиковой яркостью 4500 нит и разрешением 1.5K в этом ценовом сегменте — сильный аргумент для любителей мультимедиа.
  • Автономность: Кремний-углеродная батарея 6500 мАч обещает не только долгую работу, но и сохранение тонкого корпуса, что особенно ценно.
  • Первое имя: Статус "первого смартфона с Dimensity 7100 в Индии" — мощный маркетинговый шаг, создающий вокруг новинки информационный шум.

Infinix не идёт на компромиссы в мелочах: JBL-звук, IP65, NFC и свежий Android 16 из коробки добавляют очков к потребительской ценности. В результате Note Edge 5G выглядит как сбалансированный "убийца среднего класса", способный оттянуть на себя часть аудитории у Realme, Xiaomi и Samsung в сегменте 20 000–25 000 рупий. Главный вопрос — как долго продлится эксклюзивность на Dimensity 7100 и не появятся ли конкуренты с аналогичным предложением по более низкой цене в ближайшие недели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: