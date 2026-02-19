Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч

MForum.ru
Компания Infinix официально представила в Индии смартфон Infinix Note Edge 5G, который был анонсирован на глобальном рынке в прошлом месяце. Устройство претендует на звание первого в стране аппарата на чипсете MediaTek Dimensity 7100 и предлагает сочетание премиального дизайна, яркого дисплея и ёмкой батареи по конкурентной цене.
Infinix Note Edge 5G будет доступен в трёх цветах: Lunar Titanium, Stellar Blue и Silk Green. Продажи стартуют 25 февраля на площадке Flipkart и в официальном онлайн-магазине Infinix India. Цены установлены следующим образом:
Infinix Note Edge 5G выходит на крайне конкурентный индийский рынок с чётко выверенным набором преимуществ. Компания делает ставку на три ключевых фактора:
Infinix не идёт на компромиссы в мелочах: JBL-звук, IP65, NFC и свежий Android 16 из коробки добавляют очков к потребительской ценности. В результате Note Edge 5G выглядит как сбалансированный "убийца среднего класса", способный оттянуть на себя часть аудитории у Realme, Xiaomi и Samsung в сегменте 20 000–25 000 рупий. Главный вопрос — как долго продлится эксклюзивность на Dimensity 7100 и не появятся ли конкуренты с аналогичным предложением по более низкой цене в ближайшие недели.
