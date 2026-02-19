Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч

19.02.2026, MForum.ru

Компания Infinix официально представила в Индии смартфон Infinix Note Edge 5G, который был анонсирован на глобальном рынке в прошлом месяце. Устройство претендует на звание первого в стране аппарата на чипсете MediaTek Dimensity 7100 и предлагает сочетание премиального дизайна, яркого дисплея и ёмкой батареи по конкурентной цене.

Дисплей и дизайн: 6.78-дюймовый изогнутый LTPS AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает впечатляющих 4500 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 7i, имеет минимальные рамки (1.87 мм) и интегрированный сканер отпечатков пальцев.

Производительность: Чипсет MediaTek Dimensity 7100 (произведён по 6-нм техпроцессу) обеспечивает, по заявлению производителя, результат более 750 000 баллов AnTuTu. В паре с ним работают оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 2.2 (варианты: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ).

Автономность: Главная особенность — кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной и 10-ваттной обратной проводной зарядки.

Камеры: Основная камера — 50 Мп (f/1.8) с поддержкой записи видео в 2K при 30 к/с. Фронтальная камера — 13 Мп с углом обзора 82 градуса.

Защита и связь: Корпус получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP65. Присутствуют стереодинамики, настроенные JBL, ИК-датчик, NFC и 5G.

Программное обеспечение: Работает на Android 16 с оболочкой XOS 16, включающей набор AI-функций.

Габариты: Толщина корпуса — всего 7.2 мм, вес варьируется от 185 до 190 г в зависимости от цвета.

Infinix Note Edge 5G будет доступен в трёх цветах: Lunar Titanium, Stellar Blue и Silk Green. Продажи стартуют 25 февраля на площадке Flipkart и в официальном онлайн-магазине Infinix India. Цены установлены следующим образом:

6 ГБ / 128 ГБ: 21 999 индийских рупий (~$245)

8 ГБ / 128 ГБ: 23 999 индийских рупий (~$265)

8 ГБ / 256 ГБ: 25 999 индийских рупий (~$285)

Infinix Note Edge 5G выходит на крайне конкурентный индийский рынок с чётко выверенным набором преимуществ. Компания делает ставку на три ключевых фактора:

Дисплей: Изогнутый AMOLED с рекордной пиковой яркостью 4500 нит и разрешением 1.5K в этом ценовом сегменте — сильный аргумент для любителей мультимедиа.

Автономность: Кремний-углеродная батарея 6500 мАч обещает не только долгую работу, но и сохранение тонкого корпуса, что особенно ценно.

Кремний-углеродная батарея 6500 мАч обещает не только долгую работу, но и сохранение тонкого корпуса, что особенно ценно. Первое имя: Статус "первого смартфона с Dimensity 7100 в Индии" — мощный маркетинговый шаг, создающий вокруг новинки информационный шум.

Infinix не идёт на компромиссы в мелочах: JBL-звук, IP65, NFC и свежий Android 16 из коробки добавляют очков к потребительской ценности. В результате Note Edge 5G выглядит как сбалансированный "убийца среднего класса", способный оттянуть на себя часть аудитории у Realme, Xiaomi и Samsung в сегменте 20 000–25 000 рупий. Главный вопрос — как долго продлится эксклюзивность на Dimensity 7100 и не появятся ли конкуренты с аналогичным предложением по более низкой цене в ближайшие недели.