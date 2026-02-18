Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч

Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч

18.02.2026, MForum.ru

Infinix готовится представить наследника своего игрового смартфона GT 30 Pro. Модель Infinix GT 50 Pro, ранее замеченная в базе Geekbench в прошлом месяце, теперь появилась на новых утечках, раскрывающих дизайн и ключевые характеристики. Производитель, судя по всему, решил пропустить индекс 40 из-за тетрафобии (страха перед цифрой 4 в азиатских странах), перейдя сразу к 50-му.

Опубликованные рендеры демонстрируют агрессивный дизайн в духе игровой серии. Задняя панель выполнена с текстурой под карбоновое волокно, а в нижней части расположены зелёные светодиодные акценты, подчёркивающие принадлежность к GT-линейке. Блок камер расположен в левом верхнем углу и имеет прямоугольную форму.

Согласно утечкам, Infinix GT 50 Pro получит следующие спецификации:

  • Дисплей: 6.78-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечит максимальную плавность в играх и при повседневном использовании.
  • Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultimate — значительное обновление по сравнению с Dimensity 8350 Ultimate в предшественнике. Процессор будет работать в связке с 12 ГБ оперативной памяти. На выбор предложат накопители на 256 ГБ или 512 ГБ.
  • Камеры: Основная тройная камера: 50 Мп главный сенсор с оптической стабилизацией (OIS), дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и ещё одним 8-мегапиксельным сенсором (вероятно, для макро или портретной съёмки). Фронтальная камера — 13 Мп.
  • Аккумулятор и зарядка: Ёмкость батареи составит либо 6500 мАч (одноэлементная), либо 6150 мАч (двухэлементная) . Поддерживаться будет быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 30 Вт. Также заявлена поддержка реверсивной зарядки: 10 Вт по проводу и 5 Вт по без проводов.
  • Программное обеспечение: Смартфон будет работать на Android 16 с фирменной оболочкой XOS.

Infinix GT 50 Pro — это эволюционное, но уверенное обновление. Компания сохраняет верность ключевым принципам серии, включая:

  • Игровой дизайн: Карбон и LED-подсветка создают узнаваемый образ.
  • Плавность: 144 Гц и AMOLED остаются визитной карточкой.
  • Автономность: Увеличенная до 6500 мАч батарея и появление беспроводной зарядки (редкость для игровых смартфонов среднего сегмента) делают устройство ещё более привлекательным для долгих игровых сессий.

Пропуск индекса 40 из-за суеверий — забавный, но показательный маркетинговый ход, подчёркивающий гибкость азиатских брендов. Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

