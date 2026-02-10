Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети

MForum.ru
Компания itel официально представила в Индии новый бюджетный смартфон itel A100, позиционируя его как решение для покупателей, ищущих максимальную практичность, запас автономности и повышенную надёжность по минимальной цене. Устройство конкурирует в сегменте ниже 8 000 рупий, предлагая несколько нестандартных для своей цены функций.
itel A100 уже поступил в продажу в розничных магазинах Индии по ценам:
Доступные цвета: Silk Green, Pure Black, Titanium Gold. В рамках акции покупатели получают бесплатную замену экрана в течение 100 дней с момента покупки.
Выпуск itel A100 демонстрирует стратегию бренда на развивающихся рынках: предложить не просто самый дешёвый аппарат, а устройство с конкретными «козырями» для определённой аудитории. 90-герцовый экран и армейская защита — аргументы для молодёжи и активных пользователей. Функция Ultralink —решение реальной проблемы с покрытием в отдалённых регионах, что делает телефон особенно привлекательным для сельской местности и путешественников с малым бюджетом. В сочетании с крупной батареей и бесплатной страховкой экрана это формирует комплексное предложение, способное выделиться на фоне конкурентов в своём ценовом диапазоне.
