Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети

Компания itel официально представила в Индии новый бюджетный смартфон itel A100, позиционируя его как решение для покупателей, ищущих максимальную практичность, запас автономности и повышенную надёжность по минимальной цене. Устройство конкурирует в сегменте ниже 8 000 рупий, предлагая несколько нестандартных для своей цены функций.

Дисплей и дизайн: Смартфон получил 6.6-дюймовый HD+ IPS-экран с повышенной частотой обновления 90 Гц для более плавной анимации. На передней панели используется каплевидный вырез. Интерфейс Dynamic Bar отображает уведомления и статус системы, не прерывая работу основного приложения.

Производительность и ПО: В основе устройства 8-ядерный процессор Unisoc T7100. Аппарат доступен в двух вариантах памяти: 3 ГБ физического ОЗУ + 5 ГБ виртуального или 4 ГБ физического ОЗУ + 8 ГБ виртуального. В обоих случаях объем встроенной памяти 64 ГБ. itel A100 работает на облегчённой Android 15 Go Edition.

Аккумулятор и выносливость: Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка 10 Вт. Важной особенностью является сертификация MIL-STD-810H, подтверждающая повышенную устойчивость к ударам, вибрации и экстремальным температурам.

Камеры и связь: Основная камера — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Главной коммуникационной фичей стал Ultralink — функция, позволяющая совершать бесплатные звонки в зонах со слабым покрытием или без сети, используя альтернативные методы связи (вероятно, через mesh-сети или Bluetooth). Однако она может работать только между телефонами itel.

Дополнительно: В аппарат включены разблокировка по лицу, боковой сканер отпечатков, ИК-порт для управления бытовой техникой и один DTS-динамик.

itel A100 уже поступил в продажу в розничных магазинах Индии по ценам:

3 ГБ ОЗУ / 64 ГБ: 6 799 рупий (около $75)

4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ: 7 499 рупий (около $83)

Доступные цвета: Silk Green, Pure Black, Titanium Gold. В рамках акции покупатели получают бесплатную замену экрана в течение 100 дней с момента покупки.

Выпуск itel A100 демонстрирует стратегию бренда на развивающихся рынках: предложить не просто самый дешёвый аппарат, а устройство с конкретными «козырями» для определённой аудитории. 90-герцовый экран и армейская защита — аргументы для молодёжи и активных пользователей. Функция Ultralink —решение реальной проблемы с покрытием в отдалённых регионах, что делает телефон особенно привлекательным для сельской местности и путешественников с малым бюджетом. В сочетании с крупной батареей и бесплатной страховкой экрана это формирует комплексное предложение, способное выделиться на фоне конкурентов в своём ценовом диапазоне.